Шнайдерлен надеется, что "Эвертон" попадет в Лигу Чемпионов через несколько лет

Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен убежден, что его новый клуб находится в нескольких годах от попадания в Лигу Чемпионов.

Несмотря на воскресное поражение от "Тоттенхэма" со счетом 3:2, "ириски" демонстрируют очень яркий футбол в этом календарном году, благодаря чему они сохраняют надежду потеснить "Манчестер Юнайтед", бывший клуб Моргана, с шестого места в Премьер-Лиге.



Шнайдерлен проникся амбициями мерсисайдского клуба и надеется, что в следующем сезоне "Эвертон" сможет сделать еще один шаг вперед — а затем и вовсе завоевать место в зоне Лиги Чемпионов.



"Я перешел сюда, потому что верю в этот проект. Я обладаю уверенностью в то, что этот клуб будет стремиться вперед".



"Будет сложно финишировать в топ-5 в этом сезоне. Этому клубу требуется время, а несколько хороших результатов не должны вводить нас в заблуждение. Однако мы должны продолжать прогрессировать с каждым днем, и тогда в обозримом будущем мы сможем побороться за топ-5".



"Возможно, в следующем году тренер пригласит ряд игроков для усиления команды, и тогда мы сможем совершить рывок в топ-5 Премьер-Лиги. Уверен, этот клуб мечтает о месте в зоне Лиги Чемпионов, и, возможно, через несколько лет мы сможем добиться этого", — написал Шнайдерлен в Фейсбуке.