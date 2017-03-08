Уолкотт: "Мы не можем сражаться друг с другом"

Тео Уолкотт Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт подтвердил, что в раздевалке его команды существуют разногласия между игроками.

Буквально на днях стало известно о конфликте Алексиса Санчеса с партнерами по команде незадолго до проигранного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля". И хотя главный тренер Арсен Венгер предпочел замять этот инцидент, Уолкотт подтверждает — атмосфера в раздевалке "Арсенала" далека от идеальной.

"Подобное редко увидишь в "Арсенале". Кое-что произошло. Такие вещи должны остаться в раздевалке, а игрокам и тренерскому штабу следует с этим разобраться. Все мы в одной лодке. Мы не можем сражаться друг с другом".

"Я особо не хочу вдаваться в детали, но произошедшее не отразилось на нашей игре в первом тайме матча с "Баварией". Даже когда твои дела идут неважно, ты не хочешь пускать в свою голову мысли о том, чтобы сдаться".

"1:5 — это похоже на то, словно мы сдались, но это не так. Это просто так выглядит. Это расстраивает, потому что мы знаем, что никогда не сдаемся", — сообщил Уолкотт Evening Standard.


Метки Арсенал, Уолкотт

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2793

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 08.03.2017 21:47 # blackdreamer
    арсенал будет главным лузером этот сезон
    следующий за щелсей
    уйдет собака
    игры никакой нет
    стадо шлюх которые рубиться только за бабки без всяких ценностей
    никакой истории , ну кто пойдет в такой гавно клуб
    за все время слышали хоть раз о легенде щелсей ?
    есть там такие игроки ? сутулый из вх которого выкинули в мс не в счет

    (ответить)

  2. skorseze 08.03.2017 21:39 # skorseze
    Когда же этот жалкий клуб расформируютт? Другое дело шпоры

    (ответить)

  3. fc-zenit 08.03.2017 21:05 # fc-zenit
    Люблю такой аснл)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: