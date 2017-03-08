Уолкотт: "Мы не можем сражаться друг с другом"
Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт подтвердил, что в раздевалке его команды существуют разногласия между игроками.
Буквально на днях стало известно о конфликте Алексиса Санчеса с партнерами по команде незадолго до проигранного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля". И хотя главный тренер Арсен Венгер предпочел замять этот инцидент, Уолкотт подтверждает — атмосфера в раздевалке "Арсенала" далека от идеальной.
"Подобное редко увидишь в "Арсенале". Кое-что произошло. Такие вещи должны остаться в раздевалке, а игрокам и тренерскому штабу следует с этим разобраться. Все мы в одной лодке. Мы не можем сражаться друг с другом".
"Я особо не хочу вдаваться в детали, но произошедшее не отразилось на нашей игре в первом тайме матча с "Баварией". Даже когда твои дела идут неважно, ты не хочешь пускать в свою голову мысли о том, чтобы сдаться".
"1:5 — это похоже на то, словно мы сдались, но это не так. Это просто так выглядит. Это расстраивает, потому что мы знаем, что никогда не сдаемся", — сообщил Уолкотт Evening Standard.
08.03.2017 21:00
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Последние комментарии:
арсенал будет главным лузером этот сезон
следующий за щелсей
уйдет собака
игры никакой нет
стадо шлюх которые рубиться только за бабки без всяких ценностей
никакой истории , ну кто пойдет в такой гавно клуб
за все время слышали хоть раз о легенде щелсей ?
есть там такие игроки ? сутулый из вх которого выкинули в мс не в счет
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Когда же этот жалкий клуб расформируютт? Другое дело шпоры
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Люблю такой аснл)
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