Уолкотт: "Мы не можем сражаться друг с другом"

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт подтвердил, что в раздевалке его команды существуют разногласия между игроками.

Буквально на днях стало известно о конфликте Алексиса Санчеса с партнерами по команде незадолго до проигранного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля". И хотя главный тренер Арсен Венгер предпочел замять этот инцидент, Уолкотт подтверждает — атмосфера в раздевалке "Арсенала" далека от идеальной.



"Подобное редко увидишь в "Арсенале". Кое-что произошло. Такие вещи должны остаться в раздевалке, а игрокам и тренерскому штабу следует с этим разобраться. Все мы в одной лодке. Мы не можем сражаться друг с другом".



"Я особо не хочу вдаваться в детали, но произошедшее не отразилось на нашей игре в первом тайме матча с "Баварией". Даже когда твои дела идут неважно, ты не хочешь пускать в свою голову мысли о том, чтобы сдаться".



"1:5 — это похоже на то, словно мы сдались, но это не так. Это просто так выглядит. Это расстраивает, потому что мы знаем, что никогда не сдаемся", — сообщил Уолкотт Evening Standard.