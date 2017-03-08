Тайрон Мингс дисквалифицирован на пять матчей

FA признала вину Тайрона Мингса в грубой игре во время субботнего поединка Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" доказанной и приговорила защитника "Борнмута" к пяти матчам дисквалификации.

Напомним, днем ранее FA дисквалифицировала на три матча нападающего "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича, который локтем ударил в лицо Мингса. Поступок шведского ветерана стал его реакцией на еще более вопиющий эпизод грубой игры со стороны Тайрона.



23-летний Мингс шипами наступил на голову Ибрагимовича, поэтому еще на стадии выдвижения обвинений Ассоциация отмечала, что стандартная дисквалификация в данном случае выглядит недостаточной мерой.



Сегодня состоялась заседание независимой комиссии FA, которая сочла вину Тайрона доказанной. В качестве наказания Мингс получил дисквалификацию сразу на пять матчей и, таким образом, теперь не поможет "вишенкам" против "Вест Хэма", "Суонси", "Саутгемптона", "Ливерпуля" и "Челси".



"Борнмут" немедленно выпустил официальное заявление по этому поводу и выразил свое огорчение по поводу решения Ассоциации. В данный момент клуб с "Виталити Стэдиум" дожидается письменных обоснований, чтобы принять решение о возможной апелляции.



"Вишенки" отдельно отмечают, что по ходу матча Мингс дважды извинился перед Ибрагимовичем за свой поступок, в котором, уверен "Борнмут", не было злого умысла.