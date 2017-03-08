Тайрон Мингс дисквалифицирован на пять матчей
FA признала вину Тайрона Мингса в грубой игре во время субботнего поединка Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" доказанной и приговорила защитника "Борнмута" к пяти матчам дисквалификации.
Напомним, днем ранее FA дисквалифицировала на три матча нападающего "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича, который локтем ударил в лицо Мингса. Поступок шведского ветерана стал его реакцией на еще более вопиющий эпизод грубой игры со стороны Тайрона.
23-летний Мингс шипами наступил на голову Ибрагимовича, поэтому еще на стадии выдвижения обвинений Ассоциация отмечала, что стандартная дисквалификация в данном случае выглядит недостаточной мерой.
Сегодня состоялась заседание независимой комиссии FA, которая сочла вину Тайрона доказанной. В качестве наказания Мингс получил дисквалификацию сразу на пять матчей и, таким образом, теперь не поможет "вишенкам" против "Вест Хэма", "Суонси", "Саутгемптона", "Ливерпуля" и "Челси".
"Борнмут" немедленно выпустил официальное заявление по этому поводу и выразил свое огорчение по поводу решения Ассоциации. В данный момент клуб с "Виталити Стэдиум" дожидается письменных обоснований, чтобы принять решение о возможной апелляции.
"Вишенки" отдельно отмечают, что по ходу матча Мингс дважды извинился перед Ибрагимовичем за свой поступок, в котором, уверен "Борнмут", не было злого умысла.
08.03.2017 20:00
Просмотров: 1236
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бля,видно же на повторе,что случайно наступил.
(ответить)
bezon пошутил
Ибра куесас, даже херрера и феллейни так не раздражал как эта палка. в общем жду 2-ю дискву после отбывания наказания
(ответить)
Ниже только nuдор отпишется!
(ответить)
Ичаду
(ответить)
Удачи.
(ответить)
Здоровэньки пацаны вот решил поссать зайти! Захожу я блеать в сортир вижу скам в углу сидит. Весь обоссаный зараза грязный вобщем держит марку! Скам есть скам базару нет. Присмотрелся я к скамцо этож Демос подворцо! Я ничуть не колебаясь разпиздошил этот драник в рот насрал обоссал уши вобщем ребзя отвел душу! Вобщем бедолага подвор дважды влип как сучий потрох! Ну шо делать жизнь такая думайте скам выбирая автоматом вы лохи опущенцы и пидры! И ьэтак будет сука с каждым мы ведь Челси и мы банда ну а вы лохи сасайте понимание улучшайте! Вот и сказочке конец а кто слушал молодец!)))
Источник: http://fapl.ru/posts/53566/?c=1#c6300922
(ответить)
На человека дающего сдачу гнать могут только терпилы. Такие если на зону попадают очень быстро из дырявой посуды есть начинают.
(ответить)
помню как рвп ныл, что ему мячом по голове уебали ахахах
аф тогда пизданул, что персик мог умереть ахах
(ответить)
жаль он ибре черепушку не проткнул шипами бутс
(ответить)
Как вы там мои писечки? С праздничком гунеров.
(ответить)
https://pp.userapi.com/c7003/v7003754/30288/hMUZl2gdq3k.jpg
(ответить)
И что странно, наступил на голову, а нос не задел
(ответить)
Высосан из пальца эпизод. Там он МАКСИМУМ задел его прическу - собранные волосы. На повторе видно, что удара не было, ибо Златан сразу после удара приподнял голову и посмотрел, кто его "ударил". Будь удар, он сразу бы принялся изображать муки и лежал бы 2 часа, играя на публику и на судью.... Вот его последующее действие показало всю его гниль - специально и как крыса ударил локтем Мингса. Златана надо было дисквалифицировать на 5 матчей, а Мингса на 3. Теперь ВСЕ знают, что официально самый гнилой игрок лиги - это не Кошта, а Ибрагимович. Показал свою суть гнилую
(ответить)
миха заебал менять главную. за 2 дня штук 15 главных поменял
(ответить)
удачи.
(ответить)
молодцы не сыканули носатого выпендрежника обоссать
мю 3 матча теперь лузнет , играть то некому
еще и в ростове хуй сосать ну что за
(ответить)
даже админу сайта пох на манчестер сити.
и где анонс их матча со стоуком?
мдааааа
(ответить)
адекватно.
(ответить)
справедливо.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий