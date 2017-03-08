Тайрон Мингс дисквалифицирован на пять матчей

Златан Ибрагимович и Тайрон Мингс FA признала вину Тайрона Мингса в грубой игре во время субботнего поединка Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" доказанной и приговорила защитника "Борнмута" к пяти матчам дисквалификации.

Напомним, днем ранее FA дисквалифицировала на три матча нападающего "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича, который локтем ударил в лицо Мингса. Поступок шведского ветерана стал его реакцией на еще более вопиющий эпизод грубой игры со стороны Тайрона.

23-летний Мингс шипами наступил на голову Ибрагимовича, поэтому еще на стадии выдвижения обвинений Ассоциация отмечала, что стандартная дисквалификация в данном случае выглядит недостаточной мерой.

Сегодня состоялась заседание независимой комиссии FA, которая сочла вину Тайрона доказанной. В качестве наказания Мингс получил дисквалификацию сразу на пять матчей и, таким образом, теперь не поможет "вишенкам" против "Вест Хэма", "Суонси", "Саутгемптона", "Ливерпуля" и "Челси".

"Борнмут" немедленно выпустил официальное заявление по этому поводу и выразил свое огорчение по поводу решения Ассоциации. В данный момент клуб с "Виталити Стэдиум" дожидается письменных обоснований, чтобы принять решение о возможной апелляции.

"Вишенки" отдельно отмечают, что по ходу матча Мингс дважды извинился перед Ибрагимовичем за свой поступок, в котором, уверен "Борнмут", не было злого умысла.


Метки FA, Борнмут, дисквалификации, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Мингс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1236

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reeker 08.03.2017 20:52 # reeker
    Бля,видно же на повторе,что случайно наступил.

    (ответить)

  2. largo-winch 08.03.2017 20:49 # largo-winch
    bezon пошутил

    Ибра куесас, даже херрера и феллейни так не раздражал как эта палка. в общем жду 2-ю дискву после отбывания наказания

    (ответить)

  3. bezon 08.03.2017 20:47 # bezon
    Ниже только nuдор отпишется!

    (ответить)

  4. white-power 08.03.2017 20:45 # white-power
    Ичаду

    (ответить)

  5. bezon 08.03.2017 20:44 # bezon
    Удачи.

    (ответить)

  6. white-power 08.03.2017 20:39 # white-power
    Здоровэньки пацаны вот решил поссать зайти! Захожу я блеать в сортир вижу скам в углу сидит. Весь обоссаный зараза грязный вобщем держит марку! Скам есть скам базару нет. Присмотрелся я к скамцо этож Демос подворцо! Я ничуть не колебаясь разпиздошил этот драник в рот насрал обоссал уши вобщем ребзя отвел душу! Вобщем бедолага подвор дважды влип как сучий потрох! Ну шо делать жизнь такая думайте скам выбирая автоматом вы лохи опущенцы и пидры! И ьэтак будет сука с каждым мы ведь Челси и мы банда ну а вы лохи сасайте понимание улучшайте! Вот и сказочке конец а кто слушал молодец!)))

    Источник: http://fapl.ru/posts/53566/?c=1#c6300922

    (ответить)

  7. stepan-jam-boss 08.03.2017 20:34 # stepan-jam-boss
    На человека дающего сдачу гнать могут только терпилы. Такие если на зону попадают очень быстро из дырявой посуды есть начинают.

    (ответить)

  8. kumis-ispaketov 08.03.2017 20:33 # kumis-ispaketov
    помню как рвп ныл, что ему мячом по голове уебали ахахах
    аф тогда пизданул, что персик мог умереть ахах

    (ответить)

  9. al-faarabi 08.03.2017 20:29 # al-faarabi
    жаль он ибре черепушку не проткнул шипами бутс

    (ответить)

  10. thegodfather 08.03.2017 20:29 # thegodfather
    Как вы там мои писечки? С праздничком гунеров.

    (ответить)

  11. gusto 08.03.2017 20:21 # gusto
    https://pp.userapi.com/c7003/v7003754/30288/hMUZl2gdq3k.jpg

    (ответить)

  12. chelsea-69 08.03.2017 20:21 # chelsea-69
    И что странно, наступил на голову, а нос не задел

    (ответить)

  13. wmrpkvhzeflbrmo 08.03.2017 20:12 # wmrpkvhzeflbrmo
    Высосан из пальца эпизод. Там он МАКСИМУМ задел его прическу - собранные волосы. На повторе видно, что удара не было, ибо Златан сразу после удара приподнял голову и посмотрел, кто его "ударил". Будь удар, он сразу бы принялся изображать муки и лежал бы 2 часа, играя на публику и на судью.... Вот его последующее действие показало всю его гниль - специально и как крыса ударил локтем Мингса. Златана надо было дисквалифицировать на 5 матчей, а Мингса на 3. Теперь ВСЕ знают, что официально самый гнилой игрок лиги - это не Кошта, а Ибрагимович. Показал свою суть гнилую

    (ответить)

  14. knvlay 08.03.2017 20:10 # knvlay
    миха заебал менять главную. за 2 дня штук 15 главных поменял

    (ответить)

  15. eriksen23 08.03.2017 20:08 # eriksen23
    удачи.

    (ответить)

  16. blackdreamer 08.03.2017 20:07 # blackdreamer
    молодцы не сыканули носатого выпендрежника обоссать
    мю 3 матча теперь лузнет , играть то некому
    еще и в ростове хуй сосать ну что за

    (ответить)

  17. gusto 08.03.2017 20:07 # gusto
    даже админу сайта пох на манчестер сити.
    и где анонс их матча со стоуком?

    мдааааа

    (ответить)

  18. eriksen23 08.03.2017 20:07 # eriksen23
    адекватно.

    (ответить)

  19. eriksen23 08.03.2017 20:05 # eriksen23
    справедливо.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: