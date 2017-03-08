Феллайни не готов к переезду в Китай

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни признался, что еще не готов к переезду в Китай, поскольку такой шаг лишит его перспектив в сборной Бельгии.

Известно, что в зимнее трансферное окно кандидатурой Феллайни активно интересовался китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", однако трансфер 29-летнего игрока в команду Фабио Каннаваро все-таки не состоялся.



По словам Маруана, он еще не готов к переезду в Китай, поскольку такой резкий шаг в карьере уничтожит его перспективы в национальной сборной.



"Переезд в Китай для меня не в приоритете. Я понимаю, что если уеду туда, то завершу свою карьеру в сборной Бельгии. Если я решусь на такой шаг, я первым же делом позвоню главному тренеру и скажу, что заканчиваю играть за национальную команду", - цитирует Феллайни Sky Sports.