Бартон сможет сыграть с "Ливерпулем"

FA отложила рассмотрение дела по ставкам Джо Бартона в букмекерских конторах, что позволит полузащитнику "Бернли" принять участие в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, в декабре Ассоциация выдвинула в адрес Бартона обвинения касательно 1260 ставок, что Джо сделал в течение 10-летнего периода.



Признав свою вину, 34-летний англичанин должен был предстать перед комиссией FA сегодня. Однако назначенное на среду заседание в последний момент было отложено.



Как сообщает Daily Mail, поскольку новая дата рассмотрения этого дела еще не назначена, ничто не помешает Бартону выйти на поле "Энфилда" в ближайший уикенд.



Добавим, прежде FA не сталкивалась с похожими прецедентами, однако риск схлопотать продолжительную дисквалификацию выглядит вполне реальным для Бартона, чей контракт с "бордовыми" истекает в конце сезона.