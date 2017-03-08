Моуриньо шокирован состоянием поля на стадионе "Ростова"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подверг критике состояние поля на стадионе "Ростова" и даже призвал отменить завтрашний матч 1/8 финала Лиги Европы.
Моуриньо и 20 его игроков прибыли в Россию еще вчера вечером, а сегодня провели тренировочное занятие на 15-тысячном "Олимп-2", где завтра должен пройти первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Увиденное повергло Жозе в шок.
"Мне все еще сложно поверить, что мы собираемся здесь сыграть. Знаю, что мы обязаны, но мне сложно поверить, что мы будем играть на этом поле — если это вообще можно назвать полем".
И я правда не знаю, какой командой играть. Я не знаю, сыграет ли Генрих Мхитарян. Я не знаю. Я должен многое обдумать, потому что я ожидал встретить более подходящее для игры поле".
"Это поле очень похоже на то, что было летом в Китае, когда мы и "Манчестер Сити" решили не играть. Но кажется, что на сей раз у нас нет шансов отменить матч".
"Я едва поговорил с одним джентльменом из УЕФА, когда осматривал поле. Когда я выразил свои опасения, этот джентльмен лишь сказал мне: "Игроки застрахованы. Если что-нибудь произойдет, то это не проблема", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
Что касается состава, то Жозе подтвердил появление с первых минут лишь нападающего Златана Ибрагимовича, который накануне был дисквалифицирован на три матча во внутренних соревнованиях за грубую игру против Тайрона Мингса из "Борнмута".
08.03.2017 17:00
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Последние комментарии:
Отмаза готова если что
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что не смеетесь? не поняли, да? это россия! (с)
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Жозе, это называется ПОЛЕ черноземья.
А в Англии это газон.
Ты бы видел поле Иркутской "Звезды".
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Нежные дьяволята.
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а ты думал в странах четвертого мира по другому будет? наивный скум.
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Кстати, сам Маур выглядит как Ростовское поле
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Самира включил, короче
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Шокирован он... это Россия, детка)))
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да нормальное поле, конечно не английская лужайка, но пойдёт
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https://img.championat.com/i/news/07/51/1488970751.jpg
а чего там, на юге картошку в марте что ли копают? Похоже на днях как раз закончили.
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