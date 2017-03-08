Моуриньо шокирован состоянием поля на стадионе "Ростова"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подверг критике состояние поля на стадионе "Ростова" и даже призвал отменить завтрашний матч 1/8 финала Лиги Европы.

Моуриньо и 20 его игроков прибыли в Россию еще вчера вечером, а сегодня провели тренировочное занятие на 15-тысячном "Олимп-2", где завтра должен пройти первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Увиденное повергло Жозе в шок.

"Мне все еще сложно поверить, что мы собираемся здесь сыграть. Знаю, что мы обязаны, но мне сложно поверить, что мы будем играть на этом поле — если это вообще можно назвать полем".

И я правда не знаю, какой командой играть. Я не знаю, сыграет ли Генрих Мхитарян. Я не знаю. Я должен многое обдумать, потому что я ожидал встретить более подходящее для игры поле".

"Это поле очень похоже на то, что было летом в Китае, когда мы и "Манчестер Сити" решили не играть. Но кажется, что на сей раз у нас нет шансов отменить матч".

"Я едва поговорил с одним джентльменом из УЕФА, когда осматривал поле. Когда я выразил свои опасения, этот джентльмен лишь сказал мне: "Игроки застрахованы. Если что-нибудь произойдет, то это не проблема", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

Что касается состава, то Жозе подтвердил появление с первых минут лишь нападающего Златана Ибрагимовича, который накануне был дисквалифицирован на три матча во внутренних соревнованиях за грубую игру против Тайрона Мингса из "Борнмута".


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ростов

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1440

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. minion22 08.03.2017 17:33 # minion22
    Отмаза готова если что

    (ответить)

  2. cunningham 08.03.2017 17:26 # cunningham
    что не смеетесь? не поняли, да? это россия! (с)

    (ответить)

  3. shearer1 08.03.2017 17:25 # shearer1
    Жозе, это называется ПОЛЕ черноземья.
    А в Англии это газон.
    Ты бы видел поле Иркутской "Звезды".

    (ответить)

  4. gerrard08 08.03.2017 17:22 # gerrard08
    Нежные дьяволята.

    (ответить)

  5. electric 08.03.2017 17:18 # electric
    а ты думал в странах четвертого мира по другому будет? наивный скум.

    (ответить)

  6. lfc-krr 08.03.2017 17:12 # lfc-krr
    Кстати, сам Маур выглядит как Ростовское поле

    (ответить)

  7. lfc-krr 08.03.2017 17:11 # lfc-krr
    Самира включил, короче

    (ответить)

  8. olenevod 08.03.2017 17:09 # olenevod
    Шокирован он... это Россия, детка)))

    (ответить)

  9. mancunia-planet 08.03.2017 17:02 # mancunia-planet
    да нормальное поле, конечно не английская лужайка, но пойдёт

    (ответить)

  10. chev11 08.03.2017 17:02 # chev11
    https://img.championat.com/i/news/07/51/1488970751.jpg

    а чего там, на юге картошку в марте что ли копают? Похоже на днях как раз закончили.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: