"Арсенал" — "Бавария". Лучшие моменты (ВИДЕО)

Бавария Предлагаем вашему вниманию видеообзор главных моментов ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Арсеналом" и "Баварией".



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Метки Арсенал, Бавария, видео, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2017 16:35

Количество просмотров Просмотров: 425

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Последние комментарии:




  1. irbis85 08.03.2017 17:18 # irbis85
    Кто объяснит за что коселни дали красную? Фол был..и пенка...но за что красная? Фол не грубый даже на желтую не тянет

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  2. jesse7 08.03.2017 16:47 # jesse7
    Засудили опять Аснл. А после 1:2 уже смысла не было играть, тем более со спорным удалением основного защитника.

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