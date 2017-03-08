"Арсенал" — "Бавария". Лучшие моменты (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзор главных моментов ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Арсеналом" и "Баварией".
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08.03.2017 16:35
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Кто объяснит за что коселни дали красную? Фол был..и пенка...но за что красная? Фол не грубый даже на желтую не тянет
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Засудили опять Аснл. А после 1:2 уже смысла не было играть, тем более со спорным удалением основного защитника.
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