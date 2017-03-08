Конте близок к новому контракту с "Челси"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте близок к подписанию нового долгосрочного контракта со своим клубом.

Итальянский специалист блестяще проводит свой дебютный английский сезон, и за 11 матчей до конца "синие" имеют 10 очков преимущества над ближайшим преследователем.

Эти успехи, а также настойчивые слухи об интересе к Конте со стороны "Интера", "Милана", а теперь и "Барселоны" подтолкнули руководство "Челси" к тому, чтобы инициировать переговоры с Антонио о продлении сотрудничества, не дожидаясь окончания сезона.

Как стало известно Sky Sports, Конте выразил заинтересованность к тому, чтобы продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж". Антонио комфортно себя чувствует в Лондоне, куда до старта следующего сезона к нему должна переехать из Италии семья.

Сообщается, что стороны добились существенного прогресса в переговорах, и новая сделка может быть заключена в ближайшие дни.


Метки Конте, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. reams 08.03.2017 17:31 # reams
    свой юбилейный 7777 коммент посвящаю возрождению Арсенала, которое будет несомненно, уже сейчас глядя на последние результаты казалось бы, что все плохо и будущее туманно, однако уже в следующем сезоне все встанет на круги своя и Арсенал в своем фирменном стиле будет биться до последнего за чашку АПЛ и за ушастый недокубок. Во имя фанатов Арсенала, а также для очищения фапла от всякой нечисти, надеюсь, что Арс таки возьмет один из этих трофеев в следующем году

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  2. eriksen23 08.03.2017 17:16 # eriksen23
    был в гостях у маман будкевича и подарил ему маленького братика.
    теперь хоть кто-то в их семье не будет сутулой псиной.

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  3. ian 08.03.2017 16:58 # ian
    Нужно продлевать и Косту, а то грех портить такую замечательную и в то же время единственную кричалку: Челсей, челсей, челсей. Диего, диего, диего!

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  4. farot 08.03.2017 16:57 # farot
    10-2=8

    Тонкое поздравление с праздником своих болельщиков

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  5. tulup 08.03.2017 16:49 # tulup
    Арсенал отдохнул на островах
    #сказочноебали

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  6. bluehonorcfc9 08.03.2017 16:31 # bluehonorcfc9
    Не обижайте канониров,ведь сегодня праздник.

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  7. gusto 08.03.2017 16:30 # gusto
    Челси на изичах в этом сезоне выиграл бы лч.
    Ну ничо, в следующем сезоне выиграем

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  8. beatles-red 08.03.2017 16:24 # beatles-red
    Если изучить поток новых болел гуннеров последних лет, то они мазохисты.
    Один плюс, нету глоров.

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  9. orgia 08.03.2017 16:19 # orgia
    лол
    просто начнет получать больше денег

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  10. reams 08.03.2017 16:16 # reams
    в следующем сезоне в середине таблицы будут болтаться и его попрут

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  11. superglor 08.03.2017 16:16 # superglor
    Ну и стоит упомянуть что "лучим защитником команды" является алкаш с пропитой мордой который в очередной подвел команду своим удалением в важном матче.

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  12. superglor 08.03.2017 16:14 # superglor
    Ваще зашибись лохи вчера соснули. Хотя жаль до чего опустился когда-то великий клуб. Где игроки уровня Виейра, Бергкампа, Пиреса? Мужики, готовые грызть землю за клуб. Почему цвета Арсенала защищает сборище безвольной швали и нонеймов которые так позорятся против равной себе по истории и статусу команде, пропуская 5 мячей дома? Один Санчес и Озил не могут тащить остальных на себе.

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  13. tulup 08.03.2017 16:11 # tulup
    Вышвырнут в след.сезоне как псину. Свои же тащеры и будущие обладатели ЗМ сольют. Крысы одним словом

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  14. division 08.03.2017 16:10 # division
    Шикарно. Эх, еще бы новость про новый контракт Арсена с терпилами!

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  15. mr-terry 08.03.2017 16:02 # mr-terry
    Бартон сыграет с "Ливерпулем" из-за болезни следователя

    норм так

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  16. dima-bilan 08.03.2017 16:01 # dima-bilan
    Уволят через год и выплатят ему 50 лямов

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