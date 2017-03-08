Конте близок к новому контракту с "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте близок к подписанию нового долгосрочного контракта со своим клубом.
Итальянский специалист блестяще проводит свой дебютный английский сезон, и за 11 матчей до конца "синие" имеют 10 очков преимущества над ближайшим преследователем.
Эти успехи, а также настойчивые слухи об интересе к Конте со стороны "Интера", "Милана", а теперь и "Барселоны" подтолкнули руководство "Челси" к тому, чтобы инициировать переговоры с Антонио о продлении сотрудничества, не дожидаясь окончания сезона.
Как стало известно Sky Sports, Конте выразил заинтересованность к тому, чтобы продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж". Антонио комфортно себя чувствует в Лондоне, куда до старта следующего сезона к нему должна переехать из Италии семья.
Сообщается, что стороны добились существенного прогресса в переговорах, и новая сделка может быть заключена в ближайшие дни.
08.03.2017 16:00
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Последние комментарии:
свой юбилейный 7777 коммент посвящаю возрождению Арсенала, которое будет несомненно, уже сейчас глядя на последние результаты казалось бы, что все плохо и будущее туманно, однако уже в следующем сезоне все встанет на круги своя и Арсенал в своем фирменном стиле будет биться до последнего за чашку АПЛ и за ушастый недокубок. Во имя фанатов Арсенала, а также для очищения фапла от всякой нечисти, надеюсь, что Арс таки возьмет один из этих трофеев в следующем году
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был в гостях у маман будкевича и подарил ему маленького братика.
теперь хоть кто-то в их семье не будет сутулой псиной.
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Нужно продлевать и Косту, а то грех портить такую замечательную и в то же время единственную кричалку: Челсей, челсей, челсей. Диего, диего, диего!
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10-2=8
Тонкое поздравление с праздником своих болельщиков
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Арсенал отдохнул на островах
#сказочноебали
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Не обижайте канониров,ведь сегодня праздник.
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Челси на изичах в этом сезоне выиграл бы лч.
Ну ничо, в следующем сезоне выиграем
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Если изучить поток новых болел гуннеров последних лет, то они мазохисты.
Один плюс, нету глоров.
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лол
просто начнет получать больше денег
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в следующем сезоне в середине таблицы будут болтаться и его попрут
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Ну и стоит упомянуть что "лучим защитником команды" является алкаш с пропитой мордой который в очередной подвел команду своим удалением в важном матче.
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Ваще зашибись лохи вчера соснули. Хотя жаль до чего опустился когда-то великий клуб. Где игроки уровня Виейра, Бергкампа, Пиреса? Мужики, готовые грызть землю за клуб. Почему цвета Арсенала защищает сборище безвольной швали и нонеймов которые так позорятся против равной себе по истории и статусу команде, пропуская 5 мячей дома? Один Санчес и Озил не могут тащить остальных на себе.
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Вышвырнут в след.сезоне как псину. Свои же тащеры и будущие обладатели ЗМ сольют. Крысы одним словом
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Шикарно. Эх, еще бы новость про новый контракт Арсена с терпилами!
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Бартон сыграет с "Ливерпулем" из-за болезни следователя
норм так
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Уволят через год и выплатят ему 50 лямов
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