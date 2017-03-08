Конте близок к новому контракту с "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте близок к подписанию нового долгосрочного контракта со своим клубом.

Итальянский специалист блестяще проводит свой дебютный английский сезон, и за 11 матчей до конца "синие" имеют 10 очков преимущества над ближайшим преследователем.



Эти успехи, а также настойчивые слухи об интересе к Конте со стороны "Интера", "Милана", а теперь и "Барселоны" подтолкнули руководство "Челси" к тому, чтобы инициировать переговоры с Антонио о продлении сотрудничества, не дожидаясь окончания сезона.



Как стало известно Sky Sports, Конте выразил заинтересованность к тому, чтобы продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж". Антонио комфортно себя чувствует в Лондоне, куда до старта следующего сезона к нему должна переехать из Италии семья.



Сообщается, что стороны добились существенного прогресса в переговорах, и новая сделка может быть заключена в ближайшие дни.