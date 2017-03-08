Фернандиньо верит, что "Сити" может догнать "Челси"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо верит, что его команда еще может догнать "Челси" в рамках борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что подопечные Пепа Гвардиолы имеют матч в запасе, их отставание в 11 очков от "синих" выглядит "слишком большим" даже для тренера. Фернандиньо отказывается унывать и верит в итоговую победу "Сити" в Премьер-Лиге.



"Это только мое личное мнение, но мы не сможем занести этот сезон в актив, если окажемся вторыми. Когда ты хочешь побеждать в каждом матче, поражение в чемпионской гонке определенно тебя расстроит".



"Мы должны верить, что сможем догнать "Челси", я верю в это. Мы все знаем, насколько нелегко играть в Премьер-Лиге, а до конца сезона может произойти все что угодно. Нельзя терять надежду вплоть до заключительной игры сезона", - цитирует Фернандиньо Sky Sports.