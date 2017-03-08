Раньери отказался от работы с "Вольфсбургом"

После увольнения из "Лестера" Клаудио Раньери успел получить предложение от немецкого "Вольфсбурга", однако ответил на него отказом.

В прошлом месяце 65-летний итальянец, приведший "Лестер" к сенсационной победе в Премьер-Лиге, покинул свой пост. Это произошло на фоне конфликта в раздевалке "лис" и вмешательства ведущих игроков команды.



Сразу после ухода Раньери из "Лестера" его агент заверил, что специалист рассчитывает продолжить карьеру, желательно – в Премьер-Лиге. Как сообщает Leicester Mercury, с тех пор у Клаудио даже появилось предложение о работе.



По информации источника, к Раньери обратились первые лица "Вольфсбурга", в котором не так давно произошла тренерская рокировка. В ответ Клаудио рассказал, что пока не хочет возвращаться в футбол, потому отклонил поступившее предложение.