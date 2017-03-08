Раньери отказался от работы с "Вольфсбургом"

Клаудио Раньери После увольнения из "Лестера" Клаудио Раньери успел получить предложение от немецкого "Вольфсбурга", однако ответил на него отказом.

В прошлом месяце 65-летний итальянец, приведший "Лестер" к сенсационной победе в Премьер-Лиге, покинул свой пост. Это произошло на фоне конфликта в раздевалке "лис" и вмешательства ведущих игроков команды.

Сразу после ухода Раньери из "Лестера" его агент заверил, что специалист рассчитывает продолжить карьеру, желательно – в Премьер-Лиге. Как сообщает Leicester Mercury, с тех пор у Клаудио даже появилось предложение о работе.

По информации источника, к Раньери обратились первые лица "Вольфсбурга", в котором не так давно произошла тренерская рокировка. В ответ Клаудио рассказал, что пока не хочет возвращаться в футбол, потому отклонил поступившее предложение.



Метки Вольфсбург, Раньери

Автор foxmcfc   

Дата 08.03.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. cfc-chelsea-cfc 08.03.2017 14:58 # cfc-chelsea-cfc
    Тренера Байера уволили вот на днях...

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  2. ben-arfa 08.03.2017 14:06 # ben-arfa
    Лис на волков менять, ну такое...

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