Беллерин принес извинения за 2:10

Эктор Беллерин Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признал, что после провального противостояния с "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов его команда должна извиниться перед болельщиками.

Как и три недели назад в Мюнхене, подопечные Арсена Венгера не смогли дать серьезный бой чемпионам Бундеслиги и снова уступили сопернику с неприличным для плей-офф Лиги Чемпионов счетом 5:1.

По словам Беллерина, судейские решения повлияли на результат ответной игры, однако за унизительные 2:10 по итогам двух матчей команда должна принести извинения своим болельщикам.

"Было больно видеть, как болельщики покидали стадион задолго до окончания матча. В конце концов мы выходим на поле ради них: чтобы они был счастливы, чтобы мы заслужили их поддержку".

"В остатке сезона нам нужно постараться осчастливить их. Мы знаем, что у нас есть подходящие для этого игроки и потенциал, нам нужно лишь играть в каждом матче так, как мы начали ответный матч с "Баварией". А пока нам стоит извиниться перед болельщиками", - цитирует Беллерина официальный сайт "канониров".



Метки Арсенал, Беллерин

Автор foxmcfc   

Дата 08.03.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1144

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Последние комментарии:




  1. sobersid 08.03.2017 13:42 # sobersid
    первый тайм норм откатали
    потом началась херота с пеналями, картами и тд
    пичаль

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  2. arkan 08.03.2017 13:37 # arkan
    Пора оставить этих геев,давай к нам в Манчестер .

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  3. orgia 08.03.2017 13:28 # orgia
    ах ах ах заголовок навека

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  4. fly-emirates7 08.03.2017 13:15 # fly-emirates7
    Разогнать пол состава, уволить всех тренеров и персонал клуба, оставить клуб без ЛЧ на 3-4 года, лишить его прибыли чтобы "бизнесмены" Кронке ушли из клуба! Во главу Усманова, т.к. только русские могут вкладывать ради удовольствия, звать Алегри, Симеоне, Сампаоли.... кого угодно, но тренера с яйками! И лет через 7-8 радоваться новым победам)

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  5. januzaj00 08.03.2017 13:13 # januzaj00
    Бегунком оказался типичным, не более

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  6. ganinilyha 08.03.2017 13:10 # ganinilyha
    Будет правильным с их стороны отдать 4 место Ливерпулю

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  7. doooooooo 08.03.2017 13:08 # doooooooo
    10-2=8

    8/2= 4(!)

    5-1 = 4 (!)

    1-5 = 4 (!)

    2*4(!) = 8 марта

    8 марта - международный день гейгуннеров

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  8. cleverley88 08.03.2017 13:06 # cleverley88
    Позорники! Позорят Англию в еврокубках!

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  9. sashaussr 08.03.2017 13:04 # sashaussr
    Все это хорошо, только какой от этого толк? Если из года в год одно и тоже.

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  10. ruslan19930611 08.03.2017 13:03 # ruslan19930611
    Единственная нормальная баба в команде

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