Беллерин принес извинения за 2:10
Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признал, что после провального противостояния с "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов его команда должна извиниться перед болельщиками.
Как и три недели назад в Мюнхене, подопечные Арсена Венгера не смогли дать серьезный бой чемпионам Бундеслиги и снова уступили сопернику с неприличным для плей-офф Лиги Чемпионов счетом 5:1.
По словам Беллерина, судейские решения повлияли на результат ответной игры, однако за унизительные 2:10 по итогам двух матчей команда должна принести извинения своим болельщикам.
"Было больно видеть, как болельщики покидали стадион задолго до окончания матча. В конце концов мы выходим на поле ради них: чтобы они был счастливы, чтобы мы заслужили их поддержку".
"В остатке сезона нам нужно постараться осчастливить их. Мы знаем, что у нас есть подходящие для этого игроки и потенциал, нам нужно лишь играть в каждом матче так, как мы начали ответный матч с "Баварией". А пока нам стоит извиниться перед болельщиками", - цитирует Беллерина официальный сайт "канониров".
08.03.2017 13:00
Просмотров: 1144
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
первый тайм норм откатали
потом началась херота с пеналями, картами и тд
пичаль
(ответить)
Пора оставить этих геев,давай к нам в Манчестер .
(ответить)
ах ах ах заголовок навека
(ответить)
Разогнать пол состава, уволить всех тренеров и персонал клуба, оставить клуб без ЛЧ на 3-4 года, лишить его прибыли чтобы "бизнесмены" Кронке ушли из клуба! Во главу Усманова, т.к. только русские могут вкладывать ради удовольствия, звать Алегри, Симеоне, Сампаоли.... кого угодно, но тренера с яйками! И лет через 7-8 радоваться новым победам)
(ответить)
Бегунком оказался типичным, не более
(ответить)
Будет правильным с их стороны отдать 4 место Ливерпулю
(ответить)
10-2=8
8/2= 4(!)
5-1 = 4 (!)
1-5 = 4 (!)
2*4(!) = 8 марта
8 марта - международный день гейгуннеров
(ответить)
Позорники! Позорят Англию в еврокубках!
(ответить)
Все это хорошо, только какой от этого толк? Если из года в год одно и тоже.
(ответить)
Единственная нормальная баба в команде
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий