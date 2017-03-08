Беллерин принес извинения за 2:10

Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признал, что после провального противостояния с "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов его команда должна извиниться перед болельщиками.

Как и три недели назад в Мюнхене, подопечные Арсена Венгера не смогли дать серьезный бой чемпионам Бундеслиги и снова уступили сопернику с неприличным для плей-офф Лиги Чемпионов счетом 5:1.



По словам Беллерина, судейские решения повлияли на результат ответной игры, однако за унизительные 2:10 по итогам двух матчей команда должна принести извинения своим болельщикам.



"Было больно видеть, как болельщики покидали стадион задолго до окончания матча. В конце концов мы выходим на поле ради них: чтобы они был счастливы, чтобы мы заслужили их поддержку".



"В остатке сезона нам нужно постараться осчастливить их. Мы знаем, что у нас есть подходящие для этого игроки и потенциал, нам нужно лишь играть в каждом матче так, как мы начали ответный матч с "Баварией". А пока нам стоит извиниться перед болельщиками", - цитирует Беллерина официальный сайт "канониров".