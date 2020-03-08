"Арсенал" и "Вест Хэм" интересуются Беном Гибсоном

"Арсенал" и "Вест Хэм" проявляют интерес к центральному защитнику "Мидлсбро" Бену Гибсону.

24-летний Гибсон, племянник президента "речников" Стива Гибсона, является одним из лучших игроков команды Айтора Каранки в этом сезоне. Бен проявил себя не только как центральный защитник, но и как левый защитник.



В данный момент "Боро" занимает место в зоне вылета, но только отличная игра обороны, в том числе Гибсона, оставляет "речникам" надежду на спасение. За весь сезон Премьер-Лиги подопечные Каранки пропустили лишь 30 голов — на один больше, чем третий "Манчестер Сити".



Как стало известно Evening Standard, свой интерес к Гибсону уже обозначил "Арсенал", однако говорить о том, что "канониры" непременно попытаются приобрести Бена преждевременно. Преждевременно из-за неопределенности насчет будущего главного тренера Арсена Венгера.



Еще одним претендентом на Гибсона обещает стать "Вест Хэм", однако данный трансфер может оказаться не по карману "молотобойцам". Ориентируюсь на трансфер Джона Стоунса в "Манчестер Сити" прошлым летом, "Мидлсбро" собирается просить за своего воспитанника 30 миллионов фунтов.