"Челси" наградит Матича новым контрактом
"Челси" собирается начать переговоры со своим полузащитником Неманьей Матичем о новом контракте.
Два последних матча "синих" в Премьер-Лиги Матич начинал на скамейке, проигрывая конкуренцию Цеску Фабрегасу, вдобавок лондонский клуб собирается крупно инвестировать в укрепление полузащиты грядущим летом. Однако это ничуть не затмевает тот вклад, который Неманья сделал в успехи "Челси" в этом сезоне.
28-летний серб, установивший отличное взаимопонимание в центре поля с Нголо Канте, остается важной фигурой в планах главного тренера Антонио Конте на будущее. И теперь лидеры Премьер-Лиги готова наградить Матича новым контрактом на улучшенных условиях.
Daily Mirror добавляет, что грядущим летом Конте планирует пригласить в свою команду сразу двух полузащитников. Список трансферных целей "синих" возглавляют Тьемуэ Бакайоко из "Монако" и Франк Кесси из "Аталанты".
08.03.2017 11:00
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Последние комментарии:
Кесси, ждём баобаба!
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Правильно делают. ЛЧ, защита титула(даст Бог), КА, КЛ матчей предостаточно должно быть в следующем сезоне.
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2 полных сезона по контракту, ему в августе 29. А может лучше дважды подумать? А хотя наверное всё верно. Продлить на 12 месяцев и нормально. Вдруг там Фабрегаса всё таки продадут летом Интеру, полузащита что б не оголялась совсем. По идее, летом нельзя никого продавать, в ЛЧ пригодятся все. Нагрузка в след. сезоне будет куда больше чем сейчас. Минимум на 6-10 матчей больше придётся сыграть, а то еще больше. (Если не ранний вылет из КА и КЛ)
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Нужен будет. Обязательно продлевать.
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