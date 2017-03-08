"Челси" наградит Матича новым контрактом

"Челси" собирается начать переговоры со своим полузащитником Неманьей Матичем о новом контракте.

Два последних матча "синих" в Премьер-Лиги Матич начинал на скамейке, проигрывая конкуренцию Цеску Фабрегасу, вдобавок лондонский клуб собирается крупно инвестировать в укрепление полузащиты грядущим летом. Однако это ничуть не затмевает тот вклад, который Неманья сделал в успехи "Челси" в этом сезоне.



28-летний серб, установивший отличное взаимопонимание в центре поля с Нголо Канте, остается важной фигурой в планах главного тренера Антонио Конте на будущее. И теперь лидеры Премьер-Лиги готова наградить Матича новым контрактом на улучшенных условиях.



Daily Mirror добавляет, что грядущим летом Конте планирует пригласить в свою команду сразу двух полузащитников. Список трансферных целей "синих" возглавляют Тьемуэ Бакайоко из "Монако" и Франк Кесси из "Аталанты".