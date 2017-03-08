Алонсо мог перейти в "Барселону" вместо "Челси"

Фланговый защитник "Челси" Маркос Алонсо рассказал, что минувшим летом мог отправиться в "Барселону", а не к "синим".

Прошлым летом "синие" заплатили "Фиорентине" за Маркоса 23 миллиона фунтов. Многим эта сумма показалась чрезмерной, учитывая невыразительную игру Алонсо за "Болтон" и "Сандерленд" ранее в своей карьере.



Однако своей игрой за команду Антонио Конте 26-летнему испанцу удалось переубедить даже самых отъявленных скептиков. Маркос застолбил за собой место в стартовом составе, приняв участие в 22 матчах Премьер-Лиги.



Как признается Алонсо, он изначально чувствовал, что "Челси" является наиболее подходящим вариантом продолжения карьеры, хотя у Маркоса были весьма заманчивые альтернативы переезду на "Стэмфорд Бридж".



"Летом мной интересовались некоторые отличные команды, но я решил отправиться в "Челси", потому что они мне всегда нравились. Как я помню, велись даже некоторые переговоры с "Барселоной", но на тот момент я не планировал уходить из "Фиорентины".



"И лишь когда "Челси" проявил свой интерес летом, я начал задумываться о переменах. Я видел возможность, чтобы преуспеть здесь".



"У меня также были предложения от некоторых команд Италии и Испании, но когда насчет меня обратился "Челси", я не раздумывал дважды. "Челси" — клуб, который всегда был привлекателен для меня. Еще с периода в "Болтоне" я знал, что "Челси" является отличным клубом. Я поступил правильно, отправившись сюда".



"Мои дела идут хорошо, но я должен продолжать в том же духе, потому что мне кажется, я способен играть гораздо полезнее. Я не должен никому и ничего доказывать, и отсутствие этого бремени позволяет мне прогрессировать", — сообщил Алонсо IB Times.