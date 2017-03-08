Гвардиола хочет видеть в "Сити" больше английских игроков

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы видеть в своей команде больше англичан, но считает местных игроков переоцененными.

На протяжении этого сезона не утихают слухи об интересе Гвардиолы к целому ряду английских игроков, включая принадлежащего "Арсеналу" Джека Уилшира, Данни Роуза и Кайла Уолкера из "Тоттенхэма", Джордана Пикфорда из "Сандерленда".



В предыдущих командах Гвардиолы всегда было немало доморощенных игроков, и Хосеп хотел бы повторить это в "Сити", однако завышенные цены на футболистов с английским паспортом являются этому помехой.



"Я бы хотел иметь больше английских игроков. Но поверьте мне — эти игроки такие дорогие".



"Я бы хотел играть, используя доморощенных игроков. Когда я работал в "Барселоне", у меня были много игроков из Испании. Когда я работал в "Баварии", у меня было много игроков из Германии. Но иногда подобное невозможно".



"Рынок есть рынок. Клуб многое вложил в академию, и мы надеемся на собственных воспитанников в следующие несколько лет. Возможно, они начнут появляться при мне, возможно, при другом тренере. Но я бы хотел обладать четырьмя-пятью английскими парнями в команде", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.



Не имея возможности покупать англичан по адекватным ценам, Гвардиола готов приглашать в "Сити" просто молодых и перспективных игроков, не заглядывая в паспорт, вроде Лероя Сане, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.



"Мы покупаем на долгосрочную перспективу. Именно поэтому Лерой здесь, Раз здесь, Габриэль здесь. Всем им около 20 лет. Это очень важно, за исключением пары случаев, когда нам нужен опыт".



"Возможно, мы и купим парня в возрасте 28-29 лет, потому что у нас дефицит игроков на этой позиции, и это парень сможет на хорошем уровне отыграть три-четыре года, но, конечно, мы хотим, чтобы наши новички были как можно моложе", — добавил Гвардиола City TV.