Диего Коста — о конфликте с Конте: "Там ничего не было"

Нападающий "Челси" Диего Коста заявил, что его конфликт с главным тренером Антонио Конте в январе был ничем, и он полностью сосредоточен на завоевании чемпионского титула Премьер-Лиги.

По слухам, в зимнее трансферное окно Коста получил роскошное предложение от "Тяньцзинь Цюаньцзянь", после чего потребовал отпустить его в Китай и отказался тренироваться с "синими", сославшись на проблемы со спиной.



В результате конфликта со своим тренером Диего даже не попал в заявку на матч против "Лестера". Однако сейчас Коста уверяет, что пресса раздула из мухи слона, а китайские богатства не отвлекают его от выступлений за "Челси".



"Там ничего не было. Люди в Англии любят делать много шума из ничего. В жизни случается всякое, но сейчас я показываю, что на меня это никак не повлияло. Я играю и забиваю голы, и это важнее всего. Что бы я ни сказал, из этого делают больше шума, чем следует".



"Наш тренер по-настоящему упорно трудится на тренировках. У него есть свой характер, как есть у меня и есть у других игроков, но важно выражать свой характер на благо команды. Так все и было. Все мы на одной волне, и так и должно остаться".



"Мы не можем выходить на поле, думая, что уже являемся чемпионами, что титул уже у нас в руках. Предстоит проделать большой путь. У нас хорошее преимущество, но нужно продолжать делать то, что мы делаем. Мы просто должны стараться и продолжать побеждать, делая по шагу за раз", — сообщил Коста ESPN Brasil.