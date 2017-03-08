Венгер: "Показали, что можем соперничать с "Баварией"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в двухматчевом противостоянии с "Баварией" на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов "канониры" доказали, что могут конкурировать с такого рода соперниками.

Во вторник вечером "Арсенал" оформил вылет из Лиги Чемпионов, проиграв ответный матч против "Баварии" с тем же счетом, что и первый — 1:5. Однако Венгер отказывается признавать, что клуб находится, возможно, в глубочайшем кризисе за все 20 лет его работы.



"Мы можем соперничать с "Баварией", и мы показали это в первом тайме. Что касается второго тайма, то я считаю, что мы оказались в очень сложной ситуации".



"В конце концов "Бавария" является хорошей командой. У себя в Германии они могут делать все, что пожелают, и что мы не можем здесь в Англии. Там у них нет конкурентов. Они забирают игроков, которых пожелают, и они доминируют на рынке, чего нет в Англии".



"Что, по вашему, должно измениться в этом клубе? Что вы имеете ввиду? Этот клуб в отличном состоянии, хотя в данный момент переживает сложный период. Что мы должны изменить, так это результат следующего матча".



"Нам пришлось сложно в заключительные 20 минут, потому что мы лишились надежды выйти в следующий раунд, а "Бавария" выпустила свежих игроков. Это было очень сложно. Послушайте, только в субботу мы играли четвертьфинал Кубка Англии. Мы хотим сосредоточиться на своей работе и делать ее хорошо", — цитирует Венгера Evening Standard.