Венгер: "Показали, что можем соперничать с "Баварией"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в двухматчевом противостоянии с "Баварией" на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов "канониры" доказали, что могут конкурировать с такого рода соперниками.
Во вторник вечером "Арсенал" оформил вылет из Лиги Чемпионов, проиграв ответный матч против "Баварии" с тем же счетом, что и первый — 1:5. Однако Венгер отказывается признавать, что клуб находится, возможно, в глубочайшем кризисе за все 20 лет его работы.
"Мы можем соперничать с "Баварией", и мы показали это в первом тайме. Что касается второго тайма, то я считаю, что мы оказались в очень сложной ситуации".
"В конце концов "Бавария" является хорошей командой. У себя в Германии они могут делать все, что пожелают, и что мы не можем здесь в Англии. Там у них нет конкурентов. Они забирают игроков, которых пожелают, и они доминируют на рынке, чего нет в Англии".
"Что, по вашему, должно измениться в этом клубе? Что вы имеете ввиду? Этот клуб в отличном состоянии, хотя в данный момент переживает сложный период. Что мы должны изменить, так это результат следующего матча".
"Нам пришлось сложно в заключительные 20 минут, потому что мы лишились надежды выйти в следующий раунд, а "Бавария" выпустила свежих игроков. Это было очень сложно. Послушайте, только в субботу мы играли четвертьфинал Кубка Англии. Мы хотим сосредоточиться на своей работе и делать ее хорошо", — цитирует Венгера Evening Standard.
08.03.2017 07:00
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Последние комментарии:
Ну это все, клиника.
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он специально что-ли настраивает всех против себя, или на самом деле верит что его петухи ровня баварии
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Венгер тролль, пожирнее Михайла
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Уже и незнаю как реагировать на его слова-то ли он действительно маразматиком стал, либо издевается над болельщиками клуба? Надеюсь свалит этот нулевой тренер.
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ПХАААХХААААХХ ХХААААХХААА !!! ЧУДИЛО ОТСОСАЛ ПО ПОЛНОЙ С ЯЙЦАМИ ЗАГЛОТНУЛИ
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ахахахзахахаххзхаа! ааааааааааа! Сцук, Арсен, оставайся с гейгуннерами! Я не переживу если ты уйдешь!
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Какой четвертьфинал? Это вью из прошлых всосов баварке что ли?)
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