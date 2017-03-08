Венгер: "Показали, что можем соперничать с "Баварией"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в двухматчевом противостоянии с "Баварией" на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов "канониры" доказали, что могут конкурировать с такого рода соперниками.

Во вторник вечером "Арсенал" оформил вылет из Лиги Чемпионов, проиграв ответный матч против "Баварии" с тем же счетом, что и первый — 1:5. Однако Венгер отказывается признавать, что клуб находится, возможно, в глубочайшем кризисе за все 20 лет его работы.

"Мы можем соперничать с "Баварией", и мы показали это в первом тайме. Что касается второго тайма, то я считаю, что мы оказались в очень сложной ситуации".

"В конце концов "Бавария" является хорошей командой. У себя в Германии они могут делать все, что пожелают, и что мы не можем здесь в Англии. Там у них нет конкурентов. Они забирают игроков, которых пожелают, и они доминируют на рынке, чего нет в Англии".

"Что, по вашему, должно измениться в этом клубе? Что вы имеете ввиду? Этот клуб в отличном состоянии, хотя в данный момент переживает сложный период. Что мы должны изменить, так это результат следующего матча".

"Нам пришлось сложно в заключительные 20 минут, потому что мы лишились надежды выйти в следующий раунд, а "Бавария" выпустила свежих игроков. Это было очень сложно. Послушайте, только в субботу мы играли четвертьфинал Кубка Англии. Мы хотим сосредоточиться на своей работе и делать ее хорошо", — цитирует Венгера Evening Standard.


Метки Арсенал, Бавария, Венгер, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2017 07:00

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  1. joke-dz 08.03.2017 07:45 # joke-dz
    Ну это все, клиника.

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  2. antivariant 08.03.2017 07:24 # antivariant
    он специально что-ли настраивает всех против себя, или на самом деле верит что его петухи ровня баварии

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  3. pauk 08.03.2017 07:19 # pauk
    Венгер тролль, пожирнее Михайла

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  4. ars-kaba 08.03.2017 07:11 # ars-kaba
    Уже и незнаю как реагировать на его слова-то ли он действительно маразматиком стал, либо издевается над болельщиками клуба? Надеюсь свалит этот нулевой тренер.

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  5. dfp2112 08.03.2017 07:08 # dfp2112
    ПХАААХХААААХХ ХХААААХХААА !!! ЧУДИЛО ОТСОСАЛ ПО ПОЛНОЙ С ЯЙЦАМИ ЗАГЛОТНУЛИ

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  6. division 08.03.2017 07:05 # division
    ахахахзахахаххзхаа! ааааааааааа! Сцук, Арсен, оставайся с гейгуннерами! Я не переживу если ты уйдешь!

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  7. jbannon 08.03.2017 07:02 # jbannon
    Какой четвертьфинал? Это вью из прошлых всосов баварке что ли?)

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