Бэйл признал, что в Испании играть проще, чем в Англии

Звезда "Реала" Гарет Бэйл признал, что играть в испанской Ла Лиге проще, чем в английской Премьер-Лиге.

После своего дорогостоящего перехода из "Тоттенхэма" в 2013 году Бэйл успел дважды выиграть Лигу Чемпионов. Гарету удалось составить свое впечатление об испанском первенстве, важным отличием которого от английского также является наличие зимних каникул.



"В каждом матче Премьер-Лиги ты должен играть на 100 процентов все 90 минут, иначе проиграешь. В Испании же против команд из нижней части таблицы ты можешь сделать результат к перерыву и затем убрать ногу с педали газа. Ты можешь дать игрокам отдых, заменить их. Если в Премьер-Лиге ты будешь стараться только 45 минут, то тебе не одержать победы".



"Конечно, зимний перерыв имеет огромное значение. В Англии за это время ты проводишь четыре-пять матчей, мы же — ни одного. Там у тебя не так много дней для отдыха, и этот период выжигает тебя надолго".



"Приятно, что здесь есть зимний перерыв. Это хорошо и психологически, и физически. Испанские команды знают наверняка, что у них есть преимущество над английскими. Да и все это знают: в Испании, Италии, Германии, — у всех них есть зимний перерыв", — цитирует Бэйла talkSPORT.