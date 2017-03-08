Венгер: "Если бы не рефери, "Арсенал" мог бы пройти "Баварию"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер обвинил в поражении 1:5 от "Баварии" греческого рефери и заявил, что его команда могла бы выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, если бы не судейские ошибки.

Во вторник вечером "канониры" остались верны своей традиции вылетать из Лиги Чемпионов уже в первом раунде плей-офф, проиграв "Баварии" с тем же счетом, что и в Мюнхене. Венгер считает, что ключевой момент ответного матча случился при счете 1:0, когда рефери не назначил пенальти за фол на Тео Уолкотте.



"Мне кажется, нам удалось сыграть таким образом, как мы хотели, но сегодня вечером нам очень не повезло с некоторыми решениями, и это сложно понять".



"При счете 1:0 в нашу пользу был 100-процентный пенальти на Уолкотте. В эпизоде с назначением пенальти в наши ворота Левандовски находился в офсайде, вдобавок это никакой ни пенальти. Мы также получили красную карточку, и это нас добило".



"В целом сложно понять, что произошло. Я все равно должен сказать, что сегодня вечером моя команда много старалась и играла очень хорошо".



"Офсайд у Левандовски, никакого пенальти, вдобавок вместо желтой карточки красная — это просто несерьезно. Когда подобное происходит в столь важных матчах, это абсолютно возмутительно, и мне жаль людей, которые приходят и платят кучу денег, чтобы посмотреть на такую игру".



"Я чувствовал, что мы все еще можем побороться за выход в четвертьфинал. Никогда не знаешь, как бы "Бавария" отреагировала на второй пропущенный гол, но с тем, как матч закончился на самом деле, сложно смириться. Конечно, счет выглядит очень неприятным и не отражает качества нашей игры сегодня".



"Думаю, при счете 1:2 нам стало очень сложно. При таком счете у нас уже не было никаких шансов. Это не та часть матча, которую я бы хотел оставить в памяти, потому что, думаю, вторую часть матча испортил рефери", — сообщил Венгер BT Sport.