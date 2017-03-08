"Арсенал" снова пропустил пять голов от "Баварии" и с треском вылетел из Лиги Чемпионов

"Арсенал" завершил свое выступление в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, проиграв ответный матч 1/8 финала против "Баварии" столь же позорным образом и со столь же позорным счетом — 1:5.

После поражения 3:1 от "Ливерпуля" главный тренер "канониров" Арсен Венгер внедрил в стартовый состав Давида Оспину, Аарона Рэмси, Тео Уолкотта и Алексиса Санчеса. Месут Озил оправился после болезни и занял место на лавке.



"Бавария" уверенно держала мяч в начале матча, но хозяева достаточно быстро освоились и принялись совершать вылазки. На 20-й минуте одна из таких вылазок завершилась голом. Уолкотт ворвался в штрафную по правому краю и сильно пробил с острого угла над руками Мануэля Нойера — 1:0.



Гол значительно придал "Арсеналу" уверенности. Команда Арсена Венгера перехватила инициативу и принялась нагнетать давление, а однажды рефери даже имел все основания поставить пенальти в ворота "Баварии", но предпочел не вмешиваться в игру.



Однако гости вовремя взялись за голову и сумели отодвинуть игру от своих ворот в концовке первого тайма. Роберт Левандовски имел превосходный момент, чтобы на корню зарубить все надежды "канониров", но из выгодной позиции не попал в створ ворот.



Второй тайм начался для хозяев тревожно. Матс Хуммельс поразил ворота Оспины, но гол не был засчитан из-за офсайда. А на 53-й минуте Левандовски заработал пенальти и сам же его реализовал — 1:1. Кроме того, сфоливший на Роберте Лоран Косьелни был удален с поля.



Получив численное преимущество "Бавария" без проблем дожала соперника. На 68-й минуте оборона "Арсенала" поддалась прессингу и пустила Арьена Роббена в штрафную прямо по центру. Голландский ветеран спокойно пробил мимо Оспины — 1:2.



На 76-й минуте только штанга уберегла "канониров" от третьего пропущенного гола. Левандовски изо всех сил тянулся, чтобы замкнуть прострел партнера с фланга, но послать мяч в створ не смог.



Впрочем, еще через пару минут гости провели контратаку, и вышедший на замену Дуглас Коста мощным ударом с линии штрафной все-таки сделал счет 1:3.



На 80-й минуте избиение "Арсенала" продолжилось. Хозяева вновь дрогнули под прессингом, и выскочивший на ворота Видаль классно подсек мяч перед Оспиной — 1:4.



На 85-й минуте Коста и Видаль еще раз вышли на пустые ворота, и Артуро повторил счет первого матча — 1:5.



"Арсенал" очень хорошо играл в первом тайме, и где-то в глубине души даже появилась надежда, что чудо возможно. Однако холодным разумом все отлично понимали, что для спасения уже слишком поздно. Во втором тайме "Бавария" поставила все на свои места, вдоволь поиздевавшись над излюбленным соперником.



"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 1:5 (1:0) по сумме двух матчей — 2:10



Голы: Уолкотт 20 — Левандовски 55 (пен), Роббен 68, Коста 78, Видаль 80, 85.



"Арсенал": Оспина, Беллерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси (Кокелен 72), Уолкотт, Санчес (Перес 73), Жиру (Озил 72).



"Бавария": Нойер, Рафинья, Хуммельс, Мартинес, Алаба, Алонсо, Алькантара (Киммих 79), Видаль, Роббен (Коста 71), Рибери (Санчеш 79), Левандовски.



Предупреждения: Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, Джака — Алаба, Мартинес.



Удаление: Косьелни 54.