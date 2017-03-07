Харт "будет рад" остаться в "Торино"

Президент "Торино" Урбано Каиро заявил, что голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт готов остаться в туринском клубе на постоянной основе.

29-летний Харт, проводящий этот сезон в "Торино" на правах аренды, уже обмолвился, что решение о своем клубном будущем примет только летом. Для начала Джо хочет выслушать позицию главного тренера "Сити" Пепа Гвардиолы.



По словам Каиро, сам вратарь будет рад остаться в клубе Серии А, в котором провел 25 матчей и пропустил 39 голов. Определяющим фактором будет мнение Гвардиолы: тому предстоит выбрать между Хартом и Клаудио Браво.



"У нас сложились прекрасные отношения с Джо. Он будет рад остаться в "Торино", и мы можем поработать над (постоянной) сделкой. В любом случае все зависит от решения Гвардиолы и в целом от "Сити".



"На мой взгляд, Харт был бы рад остаться в "Торино". Мы собираемся обсудить этот момент с боссами "Сити" и в первую очередь узнать, чего они хотят", - цитирует Каиро Daily Mail.