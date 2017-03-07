Агент Левандовски опроверг слухи насчет "Юнайтед"

Агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски опроверг слухи, связывающие его клиента с переходом в "Манчестер Юнайтед".

Во вторник уважаемое издание The Independent сообщило, что у "красных дьяволов" появились сомнения насчет приобретения Антуана Гризманна из "Атлетико", поэтому в качестве альтернативного варианта Жозе Моуриньо готов обратить свой взор на Левандовски или на юниора "Монако" Килиана Мбаппе.



Однако Левандовски лишь в декабре заключил новый контракт с "Баварией" и с "Юнайтед" никак не контактирует, насчет чего заверил агент 28-летнего поляка Майк Бартель.



"Разве какой-либо игрок топ-уровня в мире хочет быть планом Б?" — дал четко понять всю абсурдность появившихся слухов Бартель в интервью ESPN.