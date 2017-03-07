Агент Левандовски опроверг слухи насчет "Юнайтед"

Роберт Левандовски Агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски опроверг слухи, связывающие его клиента с переходом в "Манчестер Юнайтед".

Во вторник уважаемое издание The Independent сообщило, что у "красных дьяволов" появились сомнения насчет приобретения Антуана Гризманна из "Атлетико", поэтому в качестве альтернативного варианта Жозе Моуриньо готов обратить свой взор на Левандовски или на юниора "Монако" Килиана Мбаппе.

Однако Левандовски лишь в декабре заключил новый контракт с "Баварией" и с "Юнайтед" никак не контактирует, насчет чего заверил агент 28-летнего поляка Майк Бартель.

"Разве какой-либо игрок топ-уровня в мире хочет быть планом Б?" — дал четко понять всю абсурдность появившихся слухов Бартель в интервью ESPN.


Метки Бавария, Левандовски, Манчестер Юнайтед, слухи

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 07.03.2017 21:10 # van-der-slav
    а они были?

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  2. pencil-ohi 07.03.2017 21:03 # pencil-ohi
    Это потому что он уже решил продолжить карьеру в Челси. Топовые игроки идут в топовые клубы, игнорируя помойки под названием "МЮ". Все правильно

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