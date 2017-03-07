"Арсенал" не продаст Санчеса другому клубу Премьер-Лиги

Алексис Санчес "Арсенал" не собирается продавать нападающего Алексиса Санчеса своим конкурентам по Премьер-Лиге. Даже если "канонирам" придется расстаться со звездой, клуб предпочтет отправить чилийца за рубеж.

Пока главный тренер "канониров" Арсен Венгер уверяет, что только клуб определит дальнейшую судьбу Санчеса на "Эмирейтс", 28-летний нападающий всем своим видом намекает на желание сменить обстановку.

Помимо "Ювентуса" и ПСЖ, куда Алексиса сватают особенно охотно, интерес к чилийцу проявляют непосредственно в Премьер-Лиге. Известно, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хотел бы воссоединиться с Санчесом, с которым работал в свое время в "Барселоне".

Как сообщает Evening Standard, в "Арсенале" по-прежнему рассчитывают склонить Алексиса к новой сделке взамен истекающей летом 2018 года. Однако если уговорить Санчеса не удастся, "канониры" предпочтут продать своего ведущего игрока за рубеж вместо того, чтобы усиливать конкурентов по Премьер-Лиге.



Метки Арсенал, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 07.03.2017 20:00

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  1. pencil-ohi 07.03.2017 20:54 # pencil-ohi
    Пиздят как дышат. За адекватное баблишко могут хоть весь свой состав, академию и тренеров конкурентам продать. Сити и Мю тому подтверждение

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  2. farot 07.03.2017 20:43 # farot
    да кто этот лоховской клубишко спрашивать будет? Там год по контракту остался. Санчес его может выкупить и пойти куда захочет

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  3. al-faarabi 07.03.2017 20:36 # al-faarabi
    обоссали челси и сити

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  4. fc-zenit 07.03.2017 20:17 # fc-zenit
    Закончится контракт, бесплатно в Челсей перейдёт

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  5. vyrentz 07.03.2017 20:10 # vyrentz
    Взял все "трофеи" с ГГ, теперь возьмет недостающий - "Залупетто" с Принтором.

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  6. gusto 07.03.2017 20:03 # gusto
    ну и нахой пшли!

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  7. guardian95 07.03.2017 20:01 # guardian95
    Первонах

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