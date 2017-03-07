"Арсенал" не продаст Санчеса другому клубу Премьер-Лиги

"Арсенал" не собирается продавать нападающего Алексиса Санчеса своим конкурентам по Премьер-Лиге. Даже если "канонирам" придется расстаться со звездой, клуб предпочтет отправить чилийца за рубеж.

Пока главный тренер "канониров" Арсен Венгер уверяет, что только клуб определит дальнейшую судьбу Санчеса на "Эмирейтс", 28-летний нападающий всем своим видом намекает на желание сменить обстановку.



Помимо "Ювентуса" и ПСЖ, куда Алексиса сватают особенно охотно, интерес к чилийцу проявляют непосредственно в Премьер-Лиге. Известно, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хотел бы воссоединиться с Санчесом, с которым работал в свое время в "Барселоне".



Как сообщает Evening Standard, в "Арсенале" по-прежнему рассчитывают склонить Алексиса к новой сделке взамен истекающей летом 2018 года. Однако если уговорить Санчеса не удастся, "канониры" предпочтут продать своего ведущего игрока за рубеж вместо того, чтобы усиливать конкурентов по Премьер-Лиге.