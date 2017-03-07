"Арсенал" не продаст Санчеса другому клубу Премьер-Лиги
"Арсенал" не собирается продавать нападающего Алексиса Санчеса своим конкурентам по Премьер-Лиге. Даже если "канонирам" придется расстаться со звездой, клуб предпочтет отправить чилийца за рубеж.
Пока главный тренер "канониров" Арсен Венгер уверяет, что только клуб определит дальнейшую судьбу Санчеса на "Эмирейтс", 28-летний нападающий всем своим видом намекает на желание сменить обстановку.
Помимо "Ювентуса" и ПСЖ, куда Алексиса сватают особенно охотно, интерес к чилийцу проявляют непосредственно в Премьер-Лиге. Известно, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хотел бы воссоединиться с Санчесом, с которым работал в свое время в "Барселоне".
Как сообщает Evening Standard, в "Арсенале" по-прежнему рассчитывают склонить Алексиса к новой сделке взамен истекающей летом 2018 года. Однако если уговорить Санчеса не удастся, "канониры" предпочтут продать своего ведущего игрока за рубеж вместо того, чтобы усиливать конкурентов по Премьер-Лиге.
07.03.2017 20:00
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Последние комментарии:
Пиздят как дышат. За адекватное баблишко могут хоть весь свой состав, академию и тренеров конкурентам продать. Сити и Мю тому подтверждение
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да кто этот лоховской клубишко спрашивать будет? Там год по контракту остался. Санчес его может выкупить и пойти куда захочет
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обоссали челси и сити
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Закончится контракт, бесплатно в Челсей перейдёт
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Взял все "трофеи" с ГГ, теперь возьмет недостающий - "Залупетто" с Принтором.
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ну и нахой пшли!
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Первонах
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