Азар: "Иногда мне кажется, что я играю с близнецами"
Вингер "Челси" Эден Азар признался, что иногда у него складывается ощущение, будто на поле вместо одного Нголо Канте выходят сразу двое.
Выступая за "Лестер" в прошлом сезоне, Канте заслужил массу похвалы в свой адрес. Например, экс-тренер "лис" Клаудио Раньери рассказывал, что с Нголо его команда всего играет в большинстве: француз выполняет настолько большой объем работы, что с ним могут справиться только двое.
Рулевой "Вест Хэма" Славен Билич в шутливой форме развил эту тему. По признанию хорвата, у его игроков начинало двоиться в глазах, когда они раз за разом наталкивались на Канте в матчах чемпионского для "Лестера" сезона.
После победы над "молотобойцам" накануне вечером слово взял уже партнер Канте по новому клубу. Азар так впечатлен дисциплинированностью француза, что у него закрались даже определенные подозрения.
"Иногда мне кажется, что я играю в одной команде с близнецами", - сообщил Азар накануне вечером в интервью Chelsea TV.
07.03.2017 19:00
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Зверюга этот Канте!
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Eбейшее ускорение у Канте.
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Лучший игрок последних 2 сезонов.
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yep...
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