Азар: "Иногда мне кажется, что я играю с близнецами"

Эден Азар и Нголо Канте Вингер "Челси" Эден Азар признался, что иногда у него складывается ощущение, будто на поле вместо одного Нголо Канте выходят сразу двое.

Выступая за "Лестер" в прошлом сезоне, Канте заслужил массу похвалы в свой адрес. Например, экс-тренер "лис" Клаудио Раньери рассказывал, что с Нголо его команда всего играет в большинстве: француз выполняет настолько большой объем работы, что с ним могут справиться только двое.

Рулевой "Вест Хэма" Славен Билич в шутливой форме развил эту тему. По признанию хорвата, у его игроков начинало двоиться в глазах, когда они раз за разом наталкивались на Канте в матчах чемпионского для "Лестера" сезона.

После победы над "молотобойцам" накануне вечером слово взял уже партнер Канте по новому клубу. Азар так впечатлен дисциплинированностью француза, что у него закрались даже определенные подозрения.

"Иногда мне кажется, что я играю в одной команде с близнецами", - сообщил Азар накануне вечером в интервью Chelsea TV.



Метки Азар, Канте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.03.2017 19:00

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  1. ask 07.03.2017 19:34 # ask
    Зверюга этот Канте!

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  2. billy-talent 07.03.2017 19:07 # billy-talent
    Eбейшее ускорение у Канте.

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  3. boavista 07.03.2017 19:06 # boavista
    Лучший игрок последних 2 сезонов.

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  4. bubb 07.03.2017 19:04 # bubb
    yep...

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