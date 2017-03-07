Ибрагимович дисквалифицирован на три матча
Нападающий "Манчестер Юнайтед" признал свою вину в грубой игре во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута" и был дисквалифицирован на три игры.
Напомним, в первом тайме матча на "Олд Траффорд" рефери Кевин Френд оставил без внимания, как 35-летний швед локтем ударил по лицу защитника "вишенок" Тайрона Мингса.
Поступок Ибрагимовича стал его реакцией на еще более вопиющий эпизод грубой игры, когда Мингс шипами наступил на голову Златана. Впрочем, этот инцидент Френд тоже проглядел, что и подтвердил в послематчевом отчете.
Изучив видеоповторы, Ассоциация выдвинула в адрес обоих игроков обвинения. Свой ответ Златану и Тайрону надлежало предоставить не позже вечера вторника. И вот сейчас FA огласила, что Ибрагимович свою вину уже признал, получив стандартную для таких случаев дисквалификацию на три матча.
Таким образом, теперь Ибрагимович, забивший 26 голов в этом сезоне, не поможет "Юнайтед" в матчах Премьер-Лиги против "Саутгемптона" и "Вест Бромвича", а также пропустит четвертьфинал Кубка Англии против "Челси" в следующий понедельник.
Что касается Мингса, то он, утверждает Sky Sports, собирается оспорить не сам факт грубой игры, а срок дисквалификации. Выдвигая обвинения, Ассоциация отдельно отметила, что в случае с Тайроном стандартная дисквалификация на три матча выглядит недостаточной. Предположительно, защитнику грозит наказание в виде пяти поединков пропуска.
07.03.2017 18:20
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Последние комментарии:
О 6ля
Неужели матч тв покажет наполи реал
Я прям приятно удивлен
Думал как всегда никому нах не нужный аснл впихнут
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https://www.youtube.com/watch?v=ZHI18vd9IJE
епать этот решфорд клауд топовый
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https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/nintchdbpict000307047431.jpg?strip=all&w=960&quality=100
https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/nintchdbpict000307047727-e1488832948439.jpg?strip=all&w=960&quality=100
https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/nintchdbpict000307047786.jpg?strip=all&w=960&quality=100
норм вчера у петушка какого-то пердак сгорел. Стопудняк, это фанат шпор или скума.
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Гари Кэхилл считает, что ни к чему реагировать на различные высказывания их бывшего наставника, португальского тренера Жозе Моуриньо.
"Мы сосредоточены только на самих себе и наших матчах. Мы слушаем что говорит наш тренер. Других мы не слушаем. Мы все прекрасно знакомы с характером Жозе Моуриньо и по этому не обращаем внимания на его различного рода высказывания", - приводит слова Кэхилла Daily Star.
норм окропил мавра
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Норм нассали на скам и чмоуриньо
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http://www.euro-football.ru/article/31/1003681748_v_seti_poyavilis_foto_novoy_formyi_chelsi
норм смотрится если не учитывать что у всех аналогичная форма и в этом сезоне.
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охуенно, наконец-то бомбить перестанет от этого чмошника.
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Слился чтоб кубке не играть.
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Кто не с нами, тот под нами. Не по масти это быковать на фупле на элиту
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То есть признал, что спецом заехал локтем. Чё тогда пиздеть было, что не делал этого?
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На помощь, мужики! Петухи взбунтовались!
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У Моура уже есть отмазка
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Кому на роду написано ярмо носить, тот есть бык. Быку - кнут.
А кто по натуре своей свободу любит, тому и за забором свобода. На воле закон ментавской, а здесь наш Фаплавской
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Разведка одобряет.
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Чакыр будет судейкой на матче наполи-реал, проход реала изи
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Все-таки проявилась гниль этого шведско-югославского недоеврея, тем самым подстааил носатый манков : до свиданья ЛЧ и КА
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Миха исправь. 27 голов, а не 26.
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Тоговрот то ростовский парень, на матч хоть сходит
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Челси-МЮ.
Ваши прогнозы, дамы и господа?
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Маур щас выдвинет Руни на острие и прощай топ 4.
Зы. ФА делает все, чтобы Ибра не стал лучшим страйкером сезона.
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