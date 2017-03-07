Ибрагимович дисквалифицирован на три матча

Нападающий "Манчестер Юнайтед" признал свою вину в грубой игре во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута" и был дисквалифицирован на три игры.

Напомним, в первом тайме матча на "Олд Траффорд" рефери Кевин Френд оставил без внимания, как 35-летний швед локтем ударил по лицу защитника "вишенок" Тайрона Мингса.



Поступок Ибрагимовича стал его реакцией на еще более вопиющий эпизод грубой игры, когда Мингс шипами наступил на голову Златана. Впрочем, этот инцидент Френд тоже проглядел, что и подтвердил в послематчевом отчете.



Изучив видеоповторы, Ассоциация выдвинула в адрес обоих игроков обвинения. Свой ответ Златану и Тайрону надлежало предоставить не позже вечера вторника. И вот сейчас FA огласила, что Ибрагимович свою вину уже признал, получив стандартную для таких случаев дисквалификацию на три матча.



Таким образом, теперь Ибрагимович, забивший 26 голов в этом сезоне, не поможет "Юнайтед" в матчах Премьер-Лиги против "Саутгемптона" и "Вест Бромвича", а также пропустит четвертьфинал Кубка Англии против "Челси" в следующий понедельник.



Что касается Мингса, то он, утверждает Sky Sports, собирается оспорить не сам факт грубой игры, а срок дисквалификации. Выдвигая обвинения, Ассоциация отдельно отметила, что в случае с Тайроном стандартная дисквалификация на три матча выглядит недостаточной. Предположительно, защитнику грозит наказание в виде пяти поединков пропуска.