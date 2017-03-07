Ибрагимович дисквалифицирован на три матча

Тайрон Мингс и Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" признал свою вину в грубой игре во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута" и был дисквалифицирован на три игры.

Напомним, в первом тайме матча на "Олд Траффорд" рефери Кевин Френд оставил без внимания, как 35-летний швед локтем ударил по лицу защитника "вишенок" Тайрона Мингса.

Поступок Ибрагимовича стал его реакцией на еще более вопиющий эпизод грубой игры, когда Мингс шипами наступил на голову Златана. Впрочем, этот инцидент Френд тоже проглядел, что и подтвердил в послематчевом отчете.

Изучив видеоповторы, Ассоциация выдвинула в адрес обоих игроков обвинения. Свой ответ Златану и Тайрону надлежало предоставить не позже вечера вторника. И вот сейчас FA огласила, что Ибрагимович свою вину уже признал, получив стандартную для таких случаев дисквалификацию на три матча.

Таким образом, теперь Ибрагимович, забивший 26 голов в этом сезоне, не поможет "Юнайтед" в матчах Премьер-Лиги против "Саутгемптона" и "Вест Бромвича", а также пропустит четвертьфинал Кубка Англии против "Челси" в следующий понедельник.

Что касается Мингса, то он, утверждает Sky Sports, собирается оспорить не сам факт грубой игры, а срок дисквалификации. Выдвигая обвинения, Ассоциация отдельно отметила, что в случае с Тайроном стандартная дисквалификация на три матча выглядит недостаточной. Предположительно, защитнику грозит наказание в виде пяти поединков пропуска.


Метки FA, Борнмут, дисквалификации, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Мингс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2017 18:20

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Последние комментарии:




  1. mafia 07.03.2017 19:34 # mafia
    О 6ля
    Неужели матч тв покажет наполи реал
    Я прям приятно удивлен
    Думал как всегда никому нах не нужный аснл впихнут

    (ответить)

  2. maxvel 07.03.2017 19:17 # maxvel
    https://www.youtube.com/watch?v=ZHI18vd9IJE

    епать этот решфорд клауд топовый

    (ответить)

  3. gusto 07.03.2017 19:15 # gusto
    https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/nintchdbpict000307047431.jpg?strip=all&w=960&quality=100


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    норм вчера у петушка какого-то пердак сгорел. Стопудняк, это фанат шпор или скума.

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  4. gusto 07.03.2017 19:15 # gusto
    Гари Кэхилл считает, что ни к чему реагировать на различные высказывания их бывшего наставника, португальского тренера Жозе Моуриньо.
    "Мы сосредоточены только на самих себе и наших матчах. Мы слушаем что говорит наш тренер. Других мы не слушаем. Мы все прекрасно знакомы с характером Жозе Моуриньо и по этому не обращаем внимания на его различного рода высказывания", - приводит слова Кэхилла Daily Star.

    норм окропил мавра

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  5. mafia 07.03.2017 19:11 # mafia
    Норм нассали на скам и чмоуриньо

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  6. maxvel 07.03.2017 19:07 # maxvel
    http://www.euro-football.ru/article/31/1003681748_v_seti_poyavilis_foto_novoy_formyi_chelsi
    норм смотрится если не учитывать что у всех аналогичная форма и в этом сезоне.

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  7. eriksen23 07.03.2017 19:06 # eriksen23
    охуенно, наконец-то бомбить перестанет от этого чмошника.

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  8. boavista 07.03.2017 19:05 # boavista
    Слился чтоб кубке не играть.

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  9. thegodfather 07.03.2017 19:04 # thegodfather
    Кто не с нами, тот под нами. Не по масти это быковать на фупле на элиту

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  10. sausage 07.03.2017 19:00 # sausage
    То есть признал, что спецом заехал локтем. Чё тогда пиздеть было, что не делал этого?

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  11. arkan 07.03.2017 18:51 # arkan
    На помощь, мужики! Петухи взбунтовались!

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  12. cfc-blues 07.03.2017 18:51 # cfc-blues
    У Моура уже есть отмазка

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  13. staryi-eblan 07.03.2017 18:44 # staryi-eblan
    Кому на роду написано ярмо носить, тот есть бык. Быку - кнут.

    А кто по натуре своей свободу любит, тому и за забором свобода. На воле закон ментавской, а здесь наш Фаплавской

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  14. trident 07.03.2017 18:42 # trident
    Разведка одобряет.

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  15. knvlay 07.03.2017 18:39 # knvlay
    Чакыр будет судейкой на матче наполи-реал, проход реала изи

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  16. winnerd 07.03.2017 18:33 # winnerd
    Все-таки проявилась гниль этого шведско-югославского недоеврея, тем самым подстааил носатый манков : до свиданья ЛЧ и КА

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  17. aliadiere 07.03.2017 18:33 # aliadiere
    Миха исправь. 27 голов, а не 26.

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  18. maxvel 07.03.2017 18:33 # maxvel
    Тоговрот то ростовский парень, на матч хоть сходит

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  19. thegodfather 07.03.2017 18:29 # thegodfather
    Челси-МЮ.
    Ваши прогнозы, дамы и господа?

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  20. aliadiere 07.03.2017 18:28 # aliadiere
    Маур щас выдвинет Руни на острие и прощай топ 4.
    Зы. ФА делает все, чтобы Ибра не стал лучшим страйкером сезона.

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