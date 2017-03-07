Мхитарян поехал с "Юнайтед" в Россию, Шоу и Руни — нет

Генрих Мхитарян Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо взял выздоровевшего Генриха Мхитаряна на выезд к "Ростову" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, но Люка Шоу и Уэйна Руни оставил дома.

Напомним, Шоу и Руни вышли в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" (1:1) в минувшую субботу, хотя обоих Моуриньо снял с игры на 70-й минуте.

И хотя замены Люка и Уэйна не были связаны с какими-либо проблемами со здоровьем, Жозе решил не брать обоих игроков в Россию. Также дома остались полузащитник Бастиан Швайнштайгер и дисквалифицированный защитник Эрик Байи.

Зато с командой на этот выезд отправился плеймейкер Мхитарян, который из-за повреждения задней поверхности бедра пропустил не только матч минувшего уикенда против "Борнмута", но и недавний финал Кубка Лиги против "Саутгемптона".


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Мхитарян, Ростов

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 932

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 07.03.2017 18:44 # j-silver
    Посаны с Ростова есть тут кто? Киньте мхитаряну арбуз на поле...ну или зотя бы шашлык
    Побрацке

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 07.03.2017 18:13 # pistolero-lfc
    Идите с миром.

    (ответить)

  3. ben-arfa 07.03.2017 18:09 # ben-arfa
    Правильно, этот хоть не даст местным шоферам облопошить Моуриньо, когда тот на автобусе прокатиться решит!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: