Мхитарян поехал с "Юнайтед" в Россию, Шоу и Руни — нет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо взял выздоровевшего Генриха Мхитаряна на выезд к "Ростову" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, но Люка Шоу и Уэйна Руни оставил дома.

Напомним, Шоу и Руни вышли в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" (1:1) в минувшую субботу, хотя обоих Моуриньо снял с игры на 70-й минуте.



И хотя замены Люка и Уэйна не были связаны с какими-либо проблемами со здоровьем, Жозе решил не брать обоих игроков в Россию. Также дома остались полузащитник Бастиан Швайнштайгер и дисквалифицированный защитник Эрик Байи.



Зато с командой на этот выезд отправился плеймейкер Мхитарян, который из-за повреждения задней поверхности бедра пропустил не только матч минувшего уикенда против "Борнмута", но и недавний финал Кубка Лиги против "Саутгемптона".