Венгер: "Две недели из 20 лет не определят мое будущее"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что события последних недель не станут определяющим фактором, когда он будет принимать решение о своем будущем.

Недавние поражения от "Уотфорда", "Челси" и "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, а также унижение, испытанное в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", до предела увеличили давление на Венгера, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона.



67-летний француз столкнулся с небывалой прежде критикой. Не только болельщики, но и эксперты и даже некоторые бывшие игроки "Арсенала" стали говорить, что эра Арсена в лондонском клубе должна прерваться.



В очередной раз касаясь темы своего будущего, Венгер намекнул, что отложит решение на конец сезона. Одновременно Арсен обещает не придавать особого значения событиям последних недель.



"Я нахожусь здесь уже 20 лет, и думаю, можно сказать, что я построил этот клуб. Для меня важно, чтобы мы всегда были успешны, и поэтому я даю себе немного времени на размышления".



"Я пока не принял решения. Я немного подожду и посмотрю, как закончится сезон, чтобы оценить ситуацию в более крупном масштабе. Такого рода решения не принимают под влиянием одного-двух плохих результатов".



"Нужно оценить ситуацию в более крупном масштабе и посмотреть, сможешь ли ты вывести этот клуб на следующий уровень, сможешь ли ты вывести себя на следующий уровень и готов ли ты расплачиваться за это. Совсем не факт, что соответствующее решение должно основываться на событиях двух недель из 20 лет", — цитирует Венгера Daily Mirror.