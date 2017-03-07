Венгер: "Две недели из 20 лет не определят мое будущее"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что события последних недель не станут определяющим фактором, когда он будет принимать решение о своем будущем.

Недавние поражения от "Уотфорда", "Челси" и "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, а также унижение, испытанное в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", до предела увеличили давление на Венгера, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона.

67-летний француз столкнулся с небывалой прежде критикой. Не только болельщики, но и эксперты и даже некоторые бывшие игроки "Арсенала" стали говорить, что эра Арсена в лондонском клубе должна прерваться.

В очередной раз касаясь темы своего будущего, Венгер намекнул, что отложит решение на конец сезона. Одновременно Арсен обещает не придавать особого значения событиям последних недель.

"Я нахожусь здесь уже 20 лет, и думаю, можно сказать, что я построил этот клуб. Для меня важно, чтобы мы всегда были успешны, и поэтому я даю себе немного времени на размышления".

"Я пока не принял решения. Я немного подожду и посмотрю, как закончится сезон, чтобы оценить ситуацию в более крупном масштабе. Такого рода решения не принимают под влиянием одного-двух плохих результатов".

"Нужно оценить ситуацию в более крупном масштабе и посмотреть, сможешь ли ты вывести этот клуб на следующий уровень, сможешь ли ты вывести себя на следующий уровень и готов ли ты расплачиваться за это. Совсем не факт, что соответствующее решение должно основываться на событиях двух недель из 20 лет", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2017 17:00

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  1. mcfaden 07.03.2017 17:41 # mcfaden
    Саибал

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  2. fc-zenit 07.03.2017 17:24 # fc-zenit
    Значит останется.

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  3. star69 07.03.2017 17:23 # star69
    Слишком много Венгера последнее время...а так конечно же пора сваливать, пусть берет пример с САФа!

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  4. al-faarabi 07.03.2017 17:22 # al-faarabi
    неужели он сам не понимает что нужны перемены?

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  5. speedwagon-ars 07.03.2017 17:04 # speedwagon-ars
    хуесос ты когда нибудь сьебешь?

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  6. dautov 07.03.2017 17:04 # dautov
    Да не попадай в топ 4, и в ЛЕ, и спокойно играй в АПЛ выйграй, и уходи на покой тогда. Заебал уже

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