Шекспир возглавит "Лестер" до конца сезона

Как стало известно BBC, "Лестер" предложит Крейгу Шекспиру занять пост главного тренера до конца сезона.

Напомним, в прошлом месяце чемпионы Премьер-Лиги попрощались с Клаудио Раньери, ассистентом у которого Шекспир как раз и работал. Начав поиски нового рулевого, боссы клуба на временной основе поручили первую команду Крейгу.



Под началом Шекспира "Лестер" успел сыграть два матча, оформив убедительные победы над "Ливерпулем" и "Халлом" с одинаковым счетом 3:1. Это обстоятельство, а также отсутствие достойных специалистов на рынке заставило владельцев клуба задуматься о постоянном контракте с Крейгом.



И вот сейчас, как сообщает авторитетный источник, "Лестер" решил утвердить Шекспира в роли постоянного тренера. Ожидается, что об этом назначении "лисы" объявят в течение текущей недели.



Добавим, среди прочих кандидатов, которых сватали на "Кинг Пауэр", называли Гуса Хиддинка, Роберто Манчини и Найджела Пирсона, а Рой Ходжсон и Майкл О'Нил, по слухам, даже прошли собеседование в "Лестере".