Анонс матча "Арсенал" — "Бавария"

Только настоящее чудо позволит "Арсеналу" преодолеть дефицит в четыре гола после первого матча с "Баварией" и остаться в Лиге Чемпионов.

В преддверии выезда "канониров" в Мюнхен никто не испытывал иллюзий, однако счет 5:1 в пользу "Баварии" все равно стал большим сюрпризом. Таким же сюрпризом стала и безвольная игра команды Арсена Венгера во втором тайме того матча.



В минувшую субботу "Арсенал" был бит в Премьер-Лиге "Ливерпулем" (3:1), продемонстрировав, что на чудо в виде разгромной победы над "Баварией" едва ли можно надеяться. Мечту о своем первом четвертьфинале Лиги Чемпионов с 2010 года "канонирам", вероятно, снова придется отложить.



Главной темой, связанной с "Арсеналом", накануне ответного матча стал конфликт нападающего Алексиса Санчеса с партнерами по команде, однако Венгер поспешил замять инцидент и заявил, что "ничего не произошло".



За всю историю Лиги Чемпионов еще ни одна команда не выходила в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч с перевесом в четыре гола или более.



С начала сезона 2003/04 "Арсенал" проиграл только 10 из 62 домашних матчей в Лиге Чемпионов, однако шесть из этих поражений случились в плей-офф.



Четыре из шести последних поражений "Арсенала" на "Эмирейтс" в рамках Лиги Чемпионов случились в 1/8 финала. Два из них "канонирам" нанесла как раз "Бавария" — в 2013 и 2014 годах.



Это будет уже 12-я встреча "Арсенала" и "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов. У "канониров" три победы при шести поражениях.



"Бавария" выиграла только один из шести последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, потерпев три поражения — все три случились с разницей в один гол.



В первом матче команд "Арсенал" не нанес ни одного удара в створ за весь второй тайм, хотя в первом тайме сделал это пять раз.



Как ожидается, Санчес вернется в стартовый состав "Арсенала". Но Месут Озил участия в матче не примет — немецкий плеймейкер едва возобновил тренировки после болезни. Аарон Рэмси окончательно оправился после недавней травмы.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия). Первый матч — 1:5

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:45 Онлайн трансляция