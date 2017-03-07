Анонс матча "Арсенал" — "Бавария"

Алексис Санчес Только настоящее чудо позволит "Арсеналу" преодолеть дефицит в четыре гола после первого матча с "Баварией" и остаться в Лиге Чемпионов.

В преддверии выезда "канониров" в Мюнхен никто не испытывал иллюзий, однако счет 5:1 в пользу "Баварии" все равно стал большим сюрпризом. Таким же сюрпризом стала и безвольная игра команды Арсена Венгера во втором тайме того матча.

В минувшую субботу "Арсенал" был бит в Премьер-Лиге "Ливерпулем" (3:1), продемонстрировав, что на чудо в виде разгромной победы над "Баварией" едва ли можно надеяться. Мечту о своем первом четвертьфинале Лиги Чемпионов с 2010 года "канонирам", вероятно, снова придется отложить.

Главной темой, связанной с "Арсеналом", накануне ответного матча стал конфликт нападающего Алексиса Санчеса с партнерами по команде, однако Венгер поспешил замять инцидент и заявил, что "ничего не произошло".

За всю историю Лиги Чемпионов еще ни одна команда не выходила в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч с перевесом в четыре гола или более.

С начала сезона 2003/04 "Арсенал" проиграл только 10 из 62 домашних матчей в Лиге Чемпионов, однако шесть из этих поражений случились в плей-офф.

Четыре из шести последних поражений "Арсенала" на "Эмирейтс" в рамках Лиги Чемпионов случились в 1/8 финала. Два из них "канонирам" нанесла как раз "Бавария" — в 2013 и 2014 годах.

Это будет уже 12-я встреча "Арсенала" и "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов. У "канониров" три победы при шести поражениях.

"Бавария" выиграла только один из шести последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, потерпев три поражения — все три случились с разницей в один гол.

В первом матче команд "Арсенал" не нанес ни одного удара в створ за весь второй тайм, хотя в первом тайме сделал это пять раз.

Как ожидается, Санчес вернется в стартовый состав "Арсенала". Но Месут Озил участия в матче не примет — немецкий плеймейкер едва возобновил тренировки после болезни. Аарон Рэмси окончательно оправился после недавней травмы.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия). Первый матч — 1:5
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:45 Онлайн трансляция


Метки анонс матча, Арсенал, Бавария

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 723

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mcfaden 07.03.2017 17:39 # mcfaden
    История повторяется

    (ответить)

  2. al-faarabi 07.03.2017 16:36 # al-faarabi
    арсенал на изи пройдет.

    удаления - ДА

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 07.03.2017 16:32 # pistolero-lfc
    Баварии на классе пройдет дальше, грузите хаты!

    (ответить)

  4. reams 07.03.2017 16:11 # reams
    Тут и к гадалке не ходи будет 4-1 в пользу Арсенала и как всегда не хватит одного гола для прохода в следующую стадию

    (ответить)

  5. tabooo 07.03.2017 16:07 # tabooo
    пох на резалт
    главное открытую игру и голов 5-6

    (ответить)

  6. parlor3 07.03.2017 16:04 # parlor3
    надеюсь Эмерейтс будет полупустым..... в Италии тифоззи если б такая ситуация была, уже б спалили всю команду на куче пуховиков.

    (ответить)

  7. warham 07.03.2017 16:03 # warham
    За победу Баварки!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: