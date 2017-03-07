Семь вещей, что мы узнали в 27-м туре

По итогам 27-го тура Премьер-Лиги "Челси" сохранил 10 очков преимущества над ближайшим преследователем, а "Манчестер Юнайтед" упустил реальный шанс покинуть шестое место. Поговорим подробнее о сыгранных матчах.





У МЮ больше шансов попасть в Лигу чемпионов через еврокубки



Матч на "Олд Траффорд" запомнится, в первую очередь, противостоянием Златана Ибрагимовича и Тайрона Мингса, отголоски которого могут привести к длительным дисквалификации футболистов. Это была оригинальная тема — в отличие от уже привычного исхода матча "Манчестер Юнайтед", не сумевшего материализовать свое преимущество в три очка. В субботу должно было быть особенно обидно: команда Моуриньо имела шанс подняться в таблице, и должна была решить этот вопрос еще до перерыва.



На этот раз менеджер "Юнайтед" даже не искал искать виноватых на стороне. Такая длинная тенденция домашних поединков не оставляет вариантов: проблема в самой команде и ее способности реализовывать моменты. С конца октября манкунианцы не проиграли ни одного матча в чемпионате, но пока так и не поднялись с привычной шестой строчки таблицы. Есть подозрение, что этого может не произойти и до конца сезона, учитывая, какой непростой календарь ожидает подопечных Жозе на финишном отрезке. Не исключено, что победа в Лиге Европы для МЮ — более надежный вариант для того, чтобы вернуться в Лигу Чемпионов.



Эллардайс наводит порядок в "Пэлас"



По завершении встречи Тони Пьюлис сказал, что этот день был одним их тех, когда его команда не включилась в игру и подставилась под удары соперника. Возможно, "Вест Бромвич", рано достигший отметки в 40 очков, и вправду пострадал из-за излишней самоуверенности. Тем не менее, команда, имеющая такую впечатляющую статистику домашних поединков, даже в худший из дней должна быть достаточно сложным оппонентом для соперника уровня "Кристал Пэлас".



В то же время "орлы" свою победу на "Хоторнс" одержали без всяких оговорок. Солидная игра в обороне и необходимая эффективность в передней линии позволили Сэму Эллардайсу записать на свой счет второй подряд успех и пока вывести "Пэлас" из зоны вылета. Похоже, после тяжелого старта, Большой Сэм таки наводит порядок в головах футболистов, а ключевым (как и год назад в "Сандерленде") моментом становится подписание новых футболистов. Патрик Ван Анхольт, Мамаду Сако и Лука Миливоевич сыграла свою роль в победе, по итогу которой нескромный Эллардайс напомнил о своих прежних словах о том, что разницу для "Кристал Пэлас" сделают именно зимние новички.



"Суонси" начал пользоваться талантом Льоренте



Форвард, выступавший за сборную Испании, "Атлетик", "Севилью" и "Ювентус", изначально должен был стать серьезным усилением для команды уровня "Суонси". Правда, в первой половине сезона Фернандо Льоренте на поле, за редкими исключениями, страдал наравне с почти всей командой — использовать его опыт и талант по полной не удавалось ни Франческо Гвидолину, ни Бобу Брэдли.



Ситуация меняется после прихода Поля Клемента для всей команды, и эффективность в действиях Льоренте — одна из главных тому причин. В субботу "лебеди" одержали непростую домашнюю победу над "Бернли", в которой сразу два точных удара головой нанес испанский форвард. Льоренте можно назвать одним из сильнейших нападающих Премьер-Лиги в умении действовать на втором этаже, и поддержка Фернандо, а также качество кроссов в штрафную, — точно одна из вещей, над которыми работал тренерский штаб Клемента после своего появления в Южном Уэльсе.



Шекпсир должен сохранить работу до конца сезона



О влиянии Крейга Шекспира на успехи "Лестера" тихо говорили и прежде. Тренер был в штабе Найджела Пирсона, когда "лисы" поднимались в Премьер-Лигу и героически сохраняли в ней прописку на финише позапрошлого сезона. Шекспир остался помогать Клаудио Раньери, когда "Лестер" развил свой успех на фантастического чемпионства. В шутку или нет, но можно было заподозрить Крейга в определяющем влиянии на все эти результаты.



Сейчас бывший "второй номер" делает все, чтобы стать рулевым чемпионов на постоянной основе — хотя бы до конца сезона. Первые матчи "Лестера" под его руководством убеждают в том, что поиск нового менеджера до лета почти полностью лишен смысла. Команда пробудилась в понедельничной победе над "Ливерпулем", а в субботу с таким же эффектом развила свой успех в игре с очень непростым "Халлом". Джейми Варди великолепно провел оба поединка, и быстрый возврат к форме продемонстрировали и другие герои прошлой кампании, включая Рияда Махреза. Оснований не доверять Шекспиру до конца сезона нет. Неизвестно, какой была его заслуга в достижениях последних сезонов, но здесь и сейчас футболисты готовы отдавать максимум в присутствии временного наставника.



Лаллана — ключевой игрок "Ливерпуля"



Вероятно, только присутствие Садио Мане не позволяет назвать Адама Лаллану лучшим игроком сезона в "Ливерпуле". В субботнем матча против "Арсенал" англичанин в очередной раз доказал свою важность. Лаллана определяет игру подопечных Клоппа в центре поля как за счет своего умения вступать в отбор и прессинговать соперника, так и благодаря высоким техническим навыкам, позволяющим разворачивать атаки в нужное русло. Класс Лалланы был лучше всего проиллюстрирован в третьем голе "красных", поставившем точку в субботнем противостоянии.



Для кого-то такой футбол бывшего капитана "Саутгемптона" становится откровением, но Юрген Клопп мог заранее отметить заложенный в Адаме потенциал. Помимо природных навыков, Лаллана и прежде отмечался умением прессинговать соперников, что также сделало его популярной фигурой для экс-наставника Маурисио Почеттино. Клопп помог Лаллане привести все достоинства к общему знаменателю, также найдя наиболее подходящую позицию в центре поля. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Адам вырос в одного из ключевых исполнителей своей команды.



Санчес близок к уходу из "Арсенала"



По итогу очередного поражения в матче с конкурентом Арсен Венгер назвал это решение тактическим. Алексис Санчес, безоговорочно лучший игрок "Арсенала" в сезоне, остался на скамейке запасных в большей игре с "Ливерпулем". Венгер, по его словам, предпочел использовать в передней линии двух крупных футболистов — Оливье Жиру и Данни Уэлбека — в расчете на высокие передачи, помогающие справиться с прессингом "Ливерпуля". Никакого успеха этот подход в первом тайме не принес. Он был едва ли заметен, равно как и атакующая игра "Арсенала" в целом до тех пор, пока на поле не появился Санчес.



Уже позже стали известны подробности конфликта. Алексис, не раз психовавший из-за провалов команды на поле, на этот раз покинул тренировочное поле и вступил в перепалку с партнерами накануне субботней встречи. Наверняка, это повлияло на решение Венгера, которому теперь, скорее всего, придется попрощаться со своим лучшим футболистом. Чилиец может быть не прав в своей реакции, но понять его общее раздражение можно — команда никак не может двигаться вперед, повторяя одни и те же ошибки. Поражение от "Ливерпуля" стало новым тому подтверждением, также впервые за долго время оставившим "канониров" за пределами первой четверки.



Азар снова может получить награду лучшему игроку сезона



"Вест Хэм" отдал огромное количество сил в понедельничном матче с "Челси", но удивить лидеров чемпионата тактически команде Славена Билича не удалось. Фланговая игра хозяев была неэффективной, а присутствие Энди Кэрролла не несло привычной угрозы в штрафной, чему причиной во многом было и физическое состояние форварда.

"Челси", в свою очередь, дал еще один пример редкой эффективности. Очевидно, мало что может остановить команду Антони Конте на пути к титулу, тем более что лидеры "синих" своих оборотов не сбавляют. "Челси" фантастическим образом переходит из оборону в атаку и находит моменты там, где их не случится ни у одной другой команды. В основе этого творческого движения находится Эден Азар. Бельгиец забил свой 11-й мяч в чемпионате в ворота "Вест Хэма" и был, вероятно, лучшим игроком на поле в составе обеих команд. Азара логично считать и главным претендентом на приз игроку сезона: после провала в предыдущей кампании Эден снова стал самой яркой звездой чемпионского коллектива.



Иван Громиков специально для FAPL.ru