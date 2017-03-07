Венгер дает "Арсеналу" 1-2% на победу с "Баварией"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не оставляет надежд пройти "Баварию" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, но на сказочный сценарий отводит не более двух процентов.
После разгромного поражения 5:1 в Мюнхене "канонирам" предстоит выполнить почти невыполнимую задачу сегодня вечером на "Эмирейтс". Чтобы пробиться в четвертьфинал турнира, "Арсеналу" потребуется победа с разницей в четыре мяча.
Неутешительные вводные данные не отпугивают Венгера перед ответной игрой, однако шансы своей команды на выход в следующую стадию Лиги Чемпионов француз оценил всего в 1-2 процента.
"Чего можно от нас ожидать, так это полной самоотдачи, но никак не глупостей. Нас не было на поле во втором тайме первого матча, но теперь нам представилась возможность все исправить".
"Давайте не будем обманывать самих себя: на выход в четвертьфинал у нас максимум 1-2%. Но в футболе может произойти все что угодно, загадывать наперед нельзя. Вот почему мы должны качественно выполнить свою работу", - цитирует Венгера ESPN.
07.03.2017 14:00
Просмотров: 1220
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не удивлюсь, если выиграем 4-0 и по разнице дом-гости вылетим)
как в прошлом году
(ответить)
Удачи адекватным болельщикам.
Арсеналу можно позавидывать в одном, другие топ клубы не простили бы своим тренерам таких результатов.
(ответить)
нахера такое вообще говорить? нов комментс и все, Арсен бл
(ответить)
Это вью отражает всю сущность Венгера - заранее сдается.
Как можно перед таким важным матчем говорить, что у команды 2% на проход???? Он же вью тому назад говорил, что Арсенал лучшая команда в мире!
(ответить)
Оптимист.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий