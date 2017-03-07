Венгер дает "Арсеналу" 1-2% на победу с "Баварией"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не оставляет надежд пройти "Баварию" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, но на сказочный сценарий отводит не более двух процентов.

После разгромного поражения 5:1 в Мюнхене "канонирам" предстоит выполнить почти невыполнимую задачу сегодня вечером на "Эмирейтс". Чтобы пробиться в четвертьфинал турнира, "Арсеналу" потребуется победа с разницей в четыре мяча.



Неутешительные вводные данные не отпугивают Венгера перед ответной игрой, однако шансы своей команды на выход в следующую стадию Лиги Чемпионов француз оценил всего в 1-2 процента.



"Чего можно от нас ожидать, так это полной самоотдачи, но никак не глупостей. Нас не было на поле во втором тайме первого матча, но теперь нам представилась возможность все исправить".



"Давайте не будем обманывать самих себя: на выход в четвертьфинал у нас максимум 1-2%. Но в футболе может произойти все что угодно, загадывать наперед нельзя. Вот почему мы должны качественно выполнить свою работу", - цитирует Венгера ESPN.