Конте не может найти изъяны в игре Канте
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что затрудняется найти изъяны в игре опорного полузащитника Нголо Канте.
Накануне неприметный вклад Канте позволил "синим" провести разящую контратаку и открыть счет в дерби с "Вест Хэмом". В общей сложности француз записал на свой счет четыре отбора, став лучшим по этому показателю в команде.
По словам Конте, даже он затрудняется найти изъяны в игре полузащитника, обошедшего "Челси" в 30 миллионов фунтов прошлым летом. Антонио остается только шутить насчет надежности своего подопечного.
"Я знаю, что он выполнил 50 передач и допустил 5 ошибок. Ему следует поработать над этим аспектом, но, разумеется, я шучу! Если честно, мне нужно будет потрудиться, чтобы указать ему на моменты, в которых он мог бы прибавить".
"Нголо действует великолепно. Он обладает потрясающей выносливостью и хорошей техникой. И все же мы не устаем совершенствоваться как команда. Все мои футболисты показывает прекрасную игру", - цитирует Конте официальный сайт клуба.
07.03.2017 13:00
Просмотров: 912
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Отбирает мячи у соперника как конфетку у ребёнка, лучший игрок в апл на данный момент, он везде
(ответить)
Зато всякие позорные скумы видят. Наверно в футболе шарят
(ответить)
Вообще не реальный игрок. Вчера в матче был офигительный момент Канте дал пас метров на 30, но не точный так он сам его догнал обыграл соперника и дал Азару на ход! Это за пределами добра и зла.... за пределами человеческих возможностей!
(ответить)
Вчера был лучший. Как наверное и половину матчей в сезоне, реально парень делает разницу, эти 10 очков преимущества без Канте бы не было
(ответить)
Топарь хуле....
(ответить)
Канте поссал на всяких Эррер, Покб и Кокеленов
(ответить)
Потому что их нету
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий