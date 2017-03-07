Конте не может найти изъяны в игре Канте

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что затрудняется найти изъяны в игре опорного полузащитника Нголо Канте.

Накануне неприметный вклад Канте позволил "синим" провести разящую контратаку и открыть счет в дерби с "Вест Хэмом". В общей сложности француз записал на свой счет четыре отбора, став лучшим по этому показателю в команде.



По словам Конте, даже он затрудняется найти изъяны в игре полузащитника, обошедшего "Челси" в 30 миллионов фунтов прошлым летом. Антонио остается только шутить насчет надежности своего подопечного.



"Я знаю, что он выполнил 50 передач и допустил 5 ошибок. Ему следует поработать над этим аспектом, но, разумеется, я шучу! Если честно, мне нужно будет потрудиться, чтобы указать ему на моменты, в которых он мог бы прибавить".



"Нголо действует великолепно. Он обладает потрясающей выносливостью и хорошей техникой. И все же мы не устаем совершенствоваться как команда. Все мои футболисты показывает прекрасную игру", - цитирует Конте официальный сайт клуба.