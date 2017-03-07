Конте не может найти изъяны в игре Канте

Антонио Конте и Нголо Канте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что затрудняется найти изъяны в игре опорного полузащитника Нголо Канте.

Накануне неприметный вклад Канте позволил "синим" провести разящую контратаку и открыть счет в дерби с "Вест Хэмом". В общей сложности француз записал на свой счет четыре отбора, став лучшим по этому показателю в команде.

По словам Конте, даже он затрудняется найти изъяны в игре полузащитника, обошедшего "Челси" в 30 миллионов фунтов прошлым летом. Антонио остается только шутить насчет надежности своего подопечного.

"Я знаю, что он выполнил 50 передач и допустил 5 ошибок. Ему следует поработать над этим аспектом, но, разумеется, я шучу! Если честно, мне нужно будет потрудиться, чтобы указать ему на моменты, в которых он мог бы прибавить".

"Нголо действует великолепно. Он обладает потрясающей выносливостью и хорошей техникой. И все же мы не устаем совершенствоваться как команда. Все мои футболисты показывает прекрасную игру", - цитирует Конте официальный сайт клуба.



Метки Канте, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.03.2017 13:00

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  1. hazarchik 07.03.2017 13:46 # hazarchik
    Отбирает мячи у соперника как конфетку у ребёнка, лучший игрок в апл на данный момент, он везде

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  2. pencil-ohi 07.03.2017 13:31 # pencil-ohi
    Зато всякие позорные скумы видят. Наверно в футболе шарят

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  3. ask 07.03.2017 13:31 # ask
    Вообще не реальный игрок. Вчера в матче был офигительный момент Канте дал пас метров на 30, но не точный так он сам его догнал обыграл соперника и дал Азару на ход! Это за пределами добра и зла.... за пределами человеческих возможностей!

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  4. skydreams 07.03.2017 13:23 # skydreams
    Вчера был лучший. Как наверное и половину матчей в сезоне, реально парень делает разницу, эти 10 очков преимущества без Канте бы не было

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  5. chelsealondon 07.03.2017 13:15 # chelsealondon
    Топарь хуле....

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  6. sancho232 07.03.2017 13:13 # sancho232
    Канте поссал на всяких Эррер, Покб и Кокеленов

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  7. ruslan19930611 07.03.2017 13:01 # ruslan19930611
    Потому что их нету

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