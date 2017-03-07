Пирес "скрестил пальцы" в надежде на переход Гризманна в "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес признался, что он "скрестил пальцы" в надежде на переход нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна к "канонирам".

Достоверно известно, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер зазывал своего соотечественника в Северный Лондон еще прошлым летом, во время Евро-2016.



По слухам, "Арсенал" остается среди претендентов на 25-летнего игрока сборной Франции, хотя фаворитом в борьбе за Антуана принято считать "Манчестер Юнайтед". Пирес же надеется, что Гризманн все-таки выберет "канониров".



"Все спекуляции насчет Антуана Гризманна связаны с "Манчестер Юнайтед". Но почему бы Гризманну не отправиться в "Арсенал"? У него хороший профиль, чтобы играть в этой команде. Думаю, он многому бы научился, работая бок о бок с Венгером, Озилом, Алексисом и Касорлой. Скрестим пальцы", — цитирует Пиреса Evening Standard.