Пирес "скрестил пальцы" в надежде на переход Гризманна в "Арсенал"

Робер Пирес, Арсен Венгер и Антуан Гризманн Легенда "Арсенала" Робер Пирес признался, что он "скрестил пальцы" в надежде на переход нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна к "канонирам".

Достоверно известно, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер зазывал своего соотечественника в Северный Лондон еще прошлым летом, во время Евро-2016.

По слухам, "Арсенал" остается среди претендентов на 25-летнего игрока сборной Франции, хотя фаворитом в борьбе за Антуана принято считать "Манчестер Юнайтед". Пирес же надеется, что Гризманн все-таки выберет "канониров".

"Все спекуляции насчет Антуана Гризманна связаны с "Манчестер Юнайтед". Но почему бы Гризманну не отправиться в "Арсенал"? У него хороший профиль, чтобы играть в этой команде. Думаю, он многому бы научился, работая бок о бок с Венгером, Озилом, Алексисом и Касорлой. Скрестим пальцы", — цитирует Пиреса Evening Standard.


Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед, Пирес

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. gringo1990 07.03.2017 13:25 # gringo1990
    На кой сдался ему этот клуб безтрофеник

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  2. fly-emirates7 07.03.2017 13:25 # fly-emirates7
    Вот в этом и весь Арсенал... нам остается только скрестить пальцы, и надеяться что САМ игрок захочет к нам... заманивать игроков в клуб к сожалению нечем...

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  3. layert 07.03.2017 12:59 # layert
    Не пойдет он в Арсенал, этот клуб скатился ниже плинтуса, над ним уже все смеются, а фанаты стыдятся своего клуба!

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  4. lites 07.03.2017 12:56 # lites
    еще один тупой гуннер

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  5. iroquez 07.03.2017 12:52 # iroquez
    Короче долбаеб.

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  6. alehandro009 07.03.2017 12:25 # alehandro009
    Зачем ему идти в срередняк? Как минимум переходят люди другие клубы что бы кубки выигрывать, а не позориться.

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  7. fc-zenit 07.03.2017 12:22 # fc-zenit
    да хоть в церковь сходи, все равно не перейдёт в этот гейклуб.

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  8. chelsea-69 07.03.2017 12:06 # chelsea-69
    Гризману делать нех, как с канонирами скрещивать кожаные шпаги. Скамы хоть и гaвнoeды, но озолотят парнягу

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  9. pencil-ohi 07.03.2017 12:02 # pencil-ohi
    Хахах. Даже писать лень насколько ущербен этот клуб в то. Опять купят какого-нибудь африканского молодого мальчика и скажу, что это новый Анри

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