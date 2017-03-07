Пирес "скрестил пальцы" в надежде на переход Гризманна в "Арсенал"
Легенда "Арсенала" Робер Пирес признался, что он "скрестил пальцы" в надежде на переход нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна к "канонирам".
Достоверно известно, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер зазывал своего соотечественника в Северный Лондон еще прошлым летом, во время Евро-2016.
По слухам, "Арсенал" остается среди претендентов на 25-летнего игрока сборной Франции, хотя фаворитом в борьбе за Антуана принято считать "Манчестер Юнайтед". Пирес же надеется, что Гризманн все-таки выберет "канониров".
"Все спекуляции насчет Антуана Гризманна связаны с "Манчестер Юнайтед". Но почему бы Гризманну не отправиться в "Арсенал"? У него хороший профиль, чтобы играть в этой команде. Думаю, он многому бы научился, работая бок о бок с Венгером, Озилом, Алексисом и Касорлой. Скрестим пальцы", — цитирует Пиреса Evening Standard.
07.03.2017 12:00
Просмотров: 1545
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На кой сдался ему этот клуб безтрофеник
(ответить)
Вот в этом и весь Арсенал... нам остается только скрестить пальцы, и надеяться что САМ игрок захочет к нам... заманивать игроков в клуб к сожалению нечем...
(ответить)
Не пойдет он в Арсенал, этот клуб скатился ниже плинтуса, над ним уже все смеются, а фанаты стыдятся своего клуба!
(ответить)
еще один тупой гуннер
(ответить)
Короче долбаеб.
(ответить)
Зачем ему идти в срередняк? Как минимум переходят люди другие клубы что бы кубки выигрывать, а не позориться.
(ответить)
да хоть в церковь сходи, все равно не перейдёт в этот гейклуб.
(ответить)
Гризману делать нех, как с канонирами скрещивать кожаные шпаги. Скамы хоть и гaвнoeды, но озолотят парнягу
(ответить)
Хахах. Даже писать лень насколько ущербен этот клуб в то. Опять купят какого-нибудь африканского молодого мальчика и скажу, что это новый Анри
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий