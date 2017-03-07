Лэмпард: "Давид Луис — лучший центральный защитник Премьер-Лиги"

Давид Луис Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал Давида Луиса лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге на данный момент.

Возвращение Давида на "Стэмфорд Бридж" из ПСЖ прошлым летом во многом стало вынужденной мерой — "синие" обратились к кандидатуре игрока сборной Бразилии лишь после того, как не смогли заполучить свои приоритетные трансферные цели вроде Калиду Кулибали из "Наполи" или Леонардо Бонуччи из "Ювентуса".

Однако пока 29-летний Луис не дал ни единого повода Антонио Конте пожалеть о своем решении. Давид великолепно себя чувствует в схеме итальянского тренера 3-4-3, выигрывая конкуренцию у капитана Джона Терри и перспективного Курта Зума. Лэмпард считает, что в данный момент бразильцу нет равных не только в "Челси", но и в Премьер-Лиге вообще.

"Думаю, Давид Луис стал более зрелым игроком. Он был очень хорошим игроком и прежде — с ним мы выиграли Лигу Чемпионов, а в финале он действовал в центре обороны в паре с Гари Кэхиллом — однако в то время он подвергался критике, и люди говорили про то, что он ошибается и порой переигрывает".

"С момента своего возвращения, когда он получил роль в тройке защитников, он демонстрирует дисциплину и качественную работу с мячом. Он великолепен в оборонительных действиях, и я бы не смог оставить его вне символической сборной сезона. На мой взгляд, он лучший центральный защитник в лиге в этом сезоне", — сообщил Лэмпард в эфире Sky Sports.


Метки Луис, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2017 11:00

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  1. tabooo 07.03.2017 11:31 # tabooo
    норм пенсы лимонят
    выродки снгшные

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  2. ugunner4 07.03.2017 11:29 # ugunner4
    давид луиз АКА эйфелева башня

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  3. ask 07.03.2017 11:26 # ask
    Луиз не реально крут. Вообще без ошибок играет!

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  4. ray-black 07.03.2017 11:25 # ray-black
    Лэмпард конечно несколько необъективен как истинный патриот.

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  5. luckymen 07.03.2017 11:23 # luckymen
    поссал на всяких байи и матипов)

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  6. gufak 07.03.2017 11:17 # gufak
    Сьездил во францию поднабрался опыта, теперь Действительно неплох )

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  7. maxvel 07.03.2017 11:10 # maxvel
    Кто то там говорил про айкью лумпарта

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  8. morrow 07.03.2017 11:08 # morrow
    Альдервейрельд лучший.
    Луис – деревяха, без Кейхила и Канте с Матичем ничо не может. Жирный Фрэнки не шарит.

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  9. andros13 07.03.2017 11:05 # andros13
    ахахахахаха

    p.s. очередным "икспертом" прибыло

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  10. reeker 07.03.2017 11:05 # reeker
    Полностью согласен.

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  11. sobersid 07.03.2017 11:01 # sobersid
    Кошельный лучший)

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