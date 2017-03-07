Лэмпард: "Давид Луис — лучший центральный защитник Премьер-Лиги"

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал Давида Луиса лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге на данный момент.

Возвращение Давида на "Стэмфорд Бридж" из ПСЖ прошлым летом во многом стало вынужденной мерой — "синие" обратились к кандидатуре игрока сборной Бразилии лишь после того, как не смогли заполучить свои приоритетные трансферные цели вроде Калиду Кулибали из "Наполи" или Леонардо Бонуччи из "Ювентуса".



Однако пока 29-летний Луис не дал ни единого повода Антонио Конте пожалеть о своем решении. Давид великолепно себя чувствует в схеме итальянского тренера 3-4-3, выигрывая конкуренцию у капитана Джона Терри и перспективного Курта Зума. Лэмпард считает, что в данный момент бразильцу нет равных не только в "Челси", но и в Премьер-Лиге вообще.



"Думаю, Давид Луис стал более зрелым игроком. Он был очень хорошим игроком и прежде — с ним мы выиграли Лигу Чемпионов, а в финале он действовал в центре обороны в паре с Гари Кэхиллом — однако в то время он подвергался критике, и люди говорили про то, что он ошибается и порой переигрывает".



"С момента своего возвращения, когда он получил роль в тройке защитников, он демонстрирует дисциплину и качественную работу с мячом. Он великолепен в оборонительных действиях, и я бы не смог оставить его вне символической сборной сезона. На мой взгляд, он лучший центральный защитник в лиге в этом сезоне", — сообщил Лэмпард в эфире Sky Sports.