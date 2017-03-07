Венгер: "Арсенал" — лучший клуб в мире"

Арсен Венгер Тренер Арсен Венгер призвал своих игроков в предстоящем матче Лиги Чемпионов против "Баварии" защитить честь "Арсенала", который он считает "лучшим клубом в мире".

Первый матч 1/8 финала в Мюнхене обернулся для "канониров" настоящим унижением, поэтому в преддверии ответной встрече Венгер обратился к своим подопечным и призвал тех не ударить в грязь лицом.

"Думаю, мы являемся лучшим клубом в мире, и мы обязаны защитить честь своего клуба. Я должен проявить себя, игроки должны проявить себя".

"Игроки готовы сражаться, но я думаю, мы живем в мире, где очень тонкие грани. Если ты немного сдашь в уверенности, может показаться, что игроки не хотят сражаться, но я на 100 процентов верю, что эти игроки хотят сражаться и хотят побеждать".

"Футбол — это все еще игра, и ты сможешь побеждать, только если будешь верить в свою победу. Если нет, все будут говорить: "Они не хотят сражаться". Но дело не только в желании сражаться, а в ощущении свободы, чтобы сражаться", — цитирует Венгера Daily Mail.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. timur18 07.03.2017 11:41 # timur18
    думал он просто лузер. А нет, он еще и дятел.

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  2. farot 07.03.2017 11:32 # farot
    тоже так считаю

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  3. billy-milligan 07.03.2017 11:20 # billy-milligan
    его собственные фанаы хейтят по черном даже некоторые желают что бы старый уже на упокой ушел. А дед иэ троллит безщядно ох лол

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  4. liveron 07.03.2017 11:12 # liveron
    Каждый год команды разных чемпионатов выкидывают Арсенал из плей оф пинком под зад! И где тут сильнейший чемпионат? И где сильнейший клуб? А... они же в Испании

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  5. gufak 07.03.2017 11:12 # gufak
    Решил сделать припарки мертвецки мертвому арсу) чтож посмотрим)

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  6. puhovik-vengera 07.03.2017 11:07 # puhovik-vengera
    Усыпите этого старого наркомана

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  7. battery 07.03.2017 11:05 # battery
    Всякая лягушка свой арсенал хвалит.

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  8. sobersid 07.03.2017 11:00 # sobersid
    Нормально Сеня вбросил)

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  9. iroquez 07.03.2017 10:55 # iroquez
    Поэтому идет пятым даже не в самой сильной лиге.

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  10. ars-kaba 07.03.2017 10:42 # ars-kaba
    Надеюсь ему Бавария вставит пистонов в ответке. Я всегда говорил что у этого старика своя АПЛ в голове. Надеюсь что разум возьмёт вверх над маразмом. Просто свали из клуба уже.

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  11. ugunner4 07.03.2017 10:32 # ugunner4
    Ну тут Сеня перегнул. В Лондоне - да, лучшие. В мире еще придется подождать

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  12. didier-11 07.03.2017 10:28 # didier-11
    Кошилни лучший ЦЗ, какуелин лучший ЦОП
    езил лучший ЦАП, жируд лучший ФРВ

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  13. mcfaden 07.03.2017 10:27 # mcfaden
    Выиграй лигу тогда

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  14. ru-premiership 07.03.2017 10:25 # ru-premiership
    Болеешь за этот клуб 10 лет,но даже нечего написать в новости про него.

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  15. largo-winch 07.03.2017 10:12 # largo-winch
    Кроенке: Венгер лучший тренер современности.

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  16. reeker 07.03.2017 10:12 # reeker
    Поехавший.

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  17. sellman 07.03.2017 10:11 # sellman
    Единственный человек, который не словами, а делом сражается - скоро покинет рассадник латентных неудачников.
    Лучший клуб?
    Только если в мире старого маразматика-аутиста.

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  18. j-silver 07.03.2017 10:03 # j-silver
    ясно. спасибо

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