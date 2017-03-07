Венгер: "Арсенал" — лучший клуб в мире"
Тренер Арсен Венгер призвал своих игроков в предстоящем матче Лиги Чемпионов против "Баварии" защитить честь "Арсенала", который он считает "лучшим клубом в мире".
Первый матч 1/8 финала в Мюнхене обернулся для "канониров" настоящим унижением, поэтому в преддверии ответной встрече Венгер обратился к своим подопечным и призвал тех не ударить в грязь лицом.
"Думаю, мы являемся лучшим клубом в мире, и мы обязаны защитить честь своего клуба. Я должен проявить себя, игроки должны проявить себя".
"Игроки готовы сражаться, но я думаю, мы живем в мире, где очень тонкие грани. Если ты немного сдашь в уверенности, может показаться, что игроки не хотят сражаться, но я на 100 процентов верю, что эти игроки хотят сражаться и хотят побеждать".
"Футбол — это все еще игра, и ты сможешь побеждать, только если будешь верить в свою победу. Если нет, все будут говорить: "Они не хотят сражаться". Но дело не только в желании сражаться, а в ощущении свободы, чтобы сражаться", — цитирует Венгера Daily Mail.
07.03.2017 10:00
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Последние комментарии:
думал он просто лузер. А нет, он еще и дятел.
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тоже так считаю
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его собственные фанаы хейтят по черном даже некоторые желают что бы старый уже на упокой ушел. А дед иэ троллит безщядно ох лол
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Каждый год команды разных чемпионатов выкидывают Арсенал из плей оф пинком под зад! И где тут сильнейший чемпионат? И где сильнейший клуб? А... они же в Испании
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Решил сделать припарки мертвецки мертвому арсу) чтож посмотрим)
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Усыпите этого старого наркомана
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Всякая лягушка свой арсенал хвалит.
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Нормально Сеня вбросил)
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Поэтому идет пятым даже не в самой сильной лиге.
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Надеюсь ему Бавария вставит пистонов в ответке. Я всегда говорил что у этого старика своя АПЛ в голове. Надеюсь что разум возьмёт вверх над маразмом. Просто свали из клуба уже.
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Ну тут Сеня перегнул. В Лондоне - да, лучшие. В мире еще придется подождать
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Кошилни лучший ЦЗ, какуелин лучший ЦОП
езил лучший ЦАП, жируд лучший ФРВ
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Выиграй лигу тогда
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Болеешь за этот клуб 10 лет,но даже нечего написать в новости про него.
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Кроенке: Венгер лучший тренер современности.
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Поехавший.
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Единственный человек, который не словами, а делом сражается - скоро покинет рассадник латентных неудачников.
Лучший клуб?
Только если в мире старого маразматика-аутиста.
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ясно. спасибо
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