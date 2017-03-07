Венгер: "Арсенал" — лучший клуб в мире"

Тренер Арсен Венгер призвал своих игроков в предстоящем матче Лиги Чемпионов против "Баварии" защитить честь "Арсенала", который он считает "лучшим клубом в мире".

Первый матч 1/8 финала в Мюнхене обернулся для "канониров" настоящим унижением, поэтому в преддверии ответной встрече Венгер обратился к своим подопечным и призвал тех не ударить в грязь лицом.



"Думаю, мы являемся лучшим клубом в мире, и мы обязаны защитить честь своего клуба. Я должен проявить себя, игроки должны проявить себя".



"Игроки готовы сражаться, но я думаю, мы живем в мире, где очень тонкие грани. Если ты немного сдашь в уверенности, может показаться, что игроки не хотят сражаться, но я на 100 процентов верю, что эти игроки хотят сражаться и хотят побеждать".



"Футбол — это все еще игра, и ты сможешь побеждать, только если будешь верить в свою победу. Если нет, все будут говорить: "Они не хотят сражаться". Но дело не только в желании сражаться, а в ощущении свободы, чтобы сражаться", — цитирует Венгера Daily Mail.