Семья Кроенке видит в Анри возможного преемника Венгера
Семья Кроенке, владеющая "Арсеналом", может всерьез задуматься о назначении главным тренером Тьерри Анри, если Арсен Венгер уйдет из клуба в конце этого сезона.
Как известно, контракт Венгера истекает уже через считанные месяцы. Даже если "канонирам" удастся завершить сезон в топ-4 Премьер-Лиги, это вряд ли принесет большую радость фанатам, в глазах которых стабильность, что дает клубу Арсен, превратилась в застой.
С приближением окончания сезона уход Венгера выглядит все более реальным, и "Арсенал" мысленно уже готовится к тому, чтобы искать замену 67-летнему французу.
Если Арсен все-таки покинет свой пост, серьезным претендентом на роль его преемника станет Анри. Как утверждает The Telegraph, бывший нападающий "Арсенала" пользуется большим уважением хозяина клуба Стэна Кроенке и особенно его сына Джоша, который с 2013 года является неисполнительным директором "канониров".
В данный момент Анри работает помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии и к старту следующего сезона должен обзавестись тренерской лицензией УЕФА категории Pro — высшей категории из существующих.
39-летний Анри не только поиграл на высочайшем уровне за "Арсенал", "Барселону" и сборную Франции, завоевав множество трофеев, но и поработал с такими тренерами, как Венгер, Хосеп Гвардиола и Эме Жаке.
К назначению Анри семью Кроенке вдохновляют успехи в "Реале" Зинедина Зидана, партнера Тьерри по выигрывавшей Чемпионат Мира сборной Франции, а также пример Гвардиолы, который в 2008 году возглавил "Барселону", не имея какого-либо самостоятельного тренерского опыта.
Добавим, что Анри никогда не скрывал своего желания возглавить "Арсенал". Возможно, Тьерри до сих пор бы тренировал команду U-18 "Арсенала" и не ушел бы в сборную Бельгии, если бы Венгер не решил, что его соотечественник не может совмещать работу в клубе с деятельностью на телевидении.
07.03.2017 09:00
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Видимо после ухода Венгера,Арсенал ждёт не участь МЮ,а участь Ливерпуля.Если этого негра назначат,то это будет эпик фейл.
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Успехи в реале зидана. .) Реал же играет как гомно, кроме забросов и навесов в стиле мю больше никакой мысли. зизу настоящий физрук. Анри тоже.
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