Семья Кроенке видит в Анри возможного преемника Венгера

Семья Кроенке, владеющая "Арсеналом", может всерьез задуматься о назначении главным тренером Тьерри Анри, если Арсен Венгер уйдет из клуба в конце этого сезона.

Как известно, контракт Венгера истекает уже через считанные месяцы. Даже если "канонирам" удастся завершить сезон в топ-4 Премьер-Лиги, это вряд ли принесет большую радость фанатам, в глазах которых стабильность, что дает клубу Арсен, превратилась в застой.



С приближением окончания сезона уход Венгера выглядит все более реальным, и "Арсенал" мысленно уже готовится к тому, чтобы искать замену 67-летнему французу.



Если Арсен все-таки покинет свой пост, серьезным претендентом на роль его преемника станет Анри. Как утверждает The Telegraph, бывший нападающий "Арсенала" пользуется большим уважением хозяина клуба Стэна Кроенке и особенно его сына Джоша, который с 2013 года является неисполнительным директором "канониров".



В данный момент Анри работает помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии и к старту следующего сезона должен обзавестись тренерской лицензией УЕФА категории Pro — высшей категории из существующих.



39-летний Анри не только поиграл на высочайшем уровне за "Арсенал", "Барселону" и сборную Франции, завоевав множество трофеев, но и поработал с такими тренерами, как Венгер, Хосеп Гвардиола и Эме Жаке.



К назначению Анри семью Кроенке вдохновляют успехи в "Реале" Зинедина Зидана, партнера Тьерри по выигрывавшей Чемпионат Мира сборной Франции, а также пример Гвардиолы, который в 2008 году возглавил "Барселону", не имея какого-либо самостоятельного тренерского опыта.



Добавим, что Анри никогда не скрывал своего желания возглавить "Арсенал". Возможно, Тьерри до сих пор бы тренировал команду U-18 "Арсенала" и не ушел бы в сборную Бельгии, если бы Венгер не решил, что его соотечественник не может совмещать работу в клубе с деятельностью на телевидении.



