Конте верит, что "Челси" сохранит лидерство в Премьер-Лиге до финиша сезона

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что его команда сможет сохранить лидерство в Премьер-Лиге до финиша сезона, хотя это и будет непросто.

Благодаря победе 1:2 над "Вест Хэмом" в понедельник вечером "синие" восстановили 10-очковое преимущество над ближайшим преследователем. Конте призывает свою команду, потерявшую только 15 баллов за всю кампанию, не расслабляться и столь же уверенно провести заключительные 11 матчей.



"Я должен верить в своих игроков. До сих пор они заслужили находиться во главе таблицы. Определенно, остаться наверху до финиша будет непросто, потому что "Тоттенхэм", "Сити", а также "Ливерпуль" не сдаются".



"Было очень важно увидеть, что в этот уикенд "Арсенал" потерял три очка и "Манчестер Юнайтед" потерял два очка, потому что матчей становится все меньше, однако эта лига все равно будет очень тяжелой до самого конца".



"Я слушаю других тренеров других команд, и они сохраняют веру в то, что титул еще возможен для них. И это правильно, что у них есть такие амбиции".



"Нам важно знать, что у других есть такие амбиции, поэтому мы должны сохранять контроль над собой и сражаться ради удержания лидерства. Я верю, что мои игроки сделают это, потому что они демонстрируют огромную самоотдачу не только в матчах, но и на протяжении недели на каждой тренировке. Они демонстрируют огромную волю к тому, чтобы работать и становиться лучше. Я верю в них. Абсолютно", — цитирует Конте The Guardian.