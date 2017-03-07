Зарплатная ведомость "Ливерпуля" увеличилась на 25%

В прошлом сезоне зарплатная ведомость "Ливерпуля" взлетела сразу на 25%. По этому показателю мерсисайдский клуб опередил "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Как сообщает Liverpool Echo, за 12 месяцев в период до 31 мая 2016 "красные" потратили на зарплаты рекордные 208 миллионов фунтов, что на четверть больше, чем годом ранее (166 млн. фунтов).



Столь впечатляющий рывок позволил "Ливерпулю" опередить "Сити" и "Арсенал", чьи зарплатные ведомости в сезоне 2015/16 составили 198 и 195 млн. фунтов, соответственно.



Рост этой статьи расходов обусловлен переездом на "Энфилд" девяти игроков первой команды, включая Натаниэля Клайна, Джеймса Милнера, Марко Груича, Роберто Фирмино и Кристиана Бентеке, назначением Юргена Клоппа и его тренерского штаба, а также подписанием ряда контрактов с выпускниками академии.



Суммарное количество сотрудников, связанных с "Ливерпулем" трудовыми договорами, за отчетный период возросло с 636 до 700. 500 из них заняты в сфере администрирования и коммерции, 139 — игроки и тренеры, 61 — обслуживающий персонал, включая работников стадиона.