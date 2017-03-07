Мертезакер: "Арсенал" был абсолютно не готов к бою"

Капитан "Арсенала" Пер Мертезакер признал, что в последних матчах его команда оказывалась "абсолютно не готова к бою".

За последние недели "канониры" потерпели ряд болезненных поражений — от "Уотфорда", "Челси", "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, а также от "Баварии" в Лиге Чемпионов. В преддверии ответного матча против мюнхенцев Мертезакер постарался объяснить случившийся кризис.



"Думаю, можно было много раз видеть, что мы оказывались абсолютно не готовы бою. Надеюсь, завтра этого не произойдет, и мы будем готовы к бою, будем готовы за что-нибудь побороться. В последних матчах у нас возникали с этим сложности, и нам нужно изменить ситуацию".



"На этом наш фокус, мы должны вернуться к своей лучшей игре. Завтра все будет зависеть от нас самих. Мы должны быть требовательны к себе, потому что в первом матче мы буквально опустили руки и оказались в столь незавидном положении. Так что это зависит от нас, мы должны сделать первый шаг на пути к тому, чтобы болельщики снова нами гордились. Нужно сосредоточиться на этом", — цитирует Мертезакера The Independent.