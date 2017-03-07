"Челси" спокойно справился с "Вест Хэмом"
Сыграв спокойно и уверенно, "Челси" отпраздновал победу на поле "Вест Хэма" со счетом 1:2 и восстановил 10-очковое преимущество над ближайшим преследователем во главе Премьер-Лиги.
В стартовый состав "молотобойцев" после месяца отсутствия с травмой паха вернулся нападающий Энди Кэрролл, заменив дисквалифицированного Мичейла Антонио.
Тренер "синих" Антонио Конте вновь предпочел Цеска Фабрегаса Неманье Матичу, не сделав изменений в старте после победы 3:1 над "Суонси".
В начальной стадии матча хозяева много держали мяч, активно используя превосходство Кэрролла над защитниками "Челси" в физической мощи. Однако оборона гостей действовала надежно и не позволяла соперникам выходить на ударные позиции.
"Синие" играли компактно, и на 25-й минуте эта пружина, наконец, разжалась. Нголо Канте отобрал мяч возле своей штрафной и помчался вперед. Затем француз отпасовал на Эдена Азара, который сыграл в стенку с Педро, на скорости ушел от защитника с голкипером и поразил пустые ворота — 0:1.
Пропустив, "Вест Хэм" вернул себе мяч, но создать по-прежнему ничего не мог — гол Азара оставался единственным в матче попаданием в створ. Следующего момента пришлось ждать до 41-й минуты, когда Диего Косте не удалось замкнуть прострел партнера, удар Виктора Мосеса был заблокирован Аароном Крессуэллом, а с добиванием Педро справился голкипер Даррен Рэндольф.
Для полного контроля над ситуацией "Челси" требовался второй гол, и на 50-й минуте задача была выполнена. Фабрегас подал угловой, мяч перелетел через скопление игроков у ближней штанги и достался Косте, который в касание бедром поразил ворота — 0:2.
В дальнейшем игра протекала достаточно неторопливо. "Молотобойцы" не перестали ходить вперед, но веры в себя и свежести им уже явно не хватало. На 67-й минуте Коста классно развернулся в штрафной и нанес удар в угол ворот, однако Рэндольф невероятным образом спас свою команду.
А когда уже истекала предпоследняя минута компенсированного времени, Мануэль Лансини ударом из пределов штрафной площади установил окончательный счет — 1:2. Впрочем, этот гол уже ничего не изменил.
Несколько пассивная игра "Челси" в начале матча не должна вводить в заблуждение — "синие" чувствовали себя предельно уверенно, предпочтя подождать, пока соперник слегка вымотается. Подопечные Конте атаковали редко, но метко, обеспечив себе железобетонную победу.
"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче
07.03.2017 00:55
Просмотров: 2228
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бля збс иметь в составе Милнера, который просто Бог и отлично сыграет на любой позиции. Не нужно думать что лз днарь (как пинсы про алонзо) или цпз говно (как скум про покпу) или апз невидимка (как гг про мезила). Просто ставь на проблемную позицию Милнера и он будет божить.
(ответить)
Обыграны на дриблинге в среднем за матч по Челси
Алонсо - 0.8, и это при компактности правого фланга, Алонсо чаще остается один в один без подстраховки.
Матич - 0.9
Аспиликуэта - 1.0
Канте 1.3
--------
сравнение по позиции - Дэнни Роуз - 1.2
Просто рвут Алонсо на дриблинге, срочно менять на Аке , только потому что он есть.
(ответить)
Диего ваще начал убого играть, без страсти...
Но это полбеды, он Бля каждым вторым касанием мяча привозит контрыьна свои ворота..такое впечатление что спецом играет на отьебись.
Аж взбесило. Хуже него только Алонсо играет, это ваще ахтунг, он даже мяч догнать не успевает, когда ему пасулю дают.
(ответить)
почему завтра уже Манчестер Сити vs. Стоук?
(ответить)
> астер пишет, что смотрит футбол не жопой.
> астер, в качестве доказательства того, что де брёйне - нестабильный футболист, привёл два матча, в который бельгиец не играл. Перед этим он пожелал всем научиться смотреть футбол глазами.
лiл
(ответить)
чо там чо там, выключил матч на 90 минуте, так эти забили, сука.. . .
(ответить)
чё там? автобус контра стандарт и бешеный контекс вдоль бровки? шото новое было? не?
(ответить)
Азар мом
(ответить)
ВХЮ хорошая команда, но зря решили сыграть с Челси в итальянский футбол. Если и можн было победить Челси, то только по-английски и то, с большим фартом. А так они были обречены.
(ответить)
Алонсо летом продать к хуям, и мозеса, у меня все.
(ответить)
2 апреля шитюки в гостях с гунерятами катают, а 5 апреля уже на СБ тогда как у Челси 1 апреля катает с КП.
(ответить)
Кстати у меня чет люто бомбануло, когда пропустили. Представляю,как бомбануло у Куртуа....бедняга
(ответить)
6 26 49 еба эти лохи почти пол года на 6м месте шоркаются. Чота проорал с этого гыыыгыыыгыы)))) во лохи а пздц)))
(ответить)
Антонио +
Белотти +
кого-нибудь в центр +
вернуть Кристенсена и Абрахама
Батшуайи -
Коста -
да и всё.
(ответить)
http://www.euro-football.ru/article/31/1003681310_konte_vyimyil_ruki_posle_rukopojatiya_s_trenerami_vest_hema
Надо было недельку переждать и после матча с МЮ такое провернуть. Взрыв был бы неминуем
(ответить)
И да, все как обычно, Алонсо кусок говна
(ответить)
итого 8 очков отрыва. скоро матч с мс на 6 очков. желаю, что бы сити дернул их для интриги
(ответить)
Скамерцо готовьте свои пукалы! Взъерошим вам их в жесткой форме с пырака блеа!
(ответить)
Двоюродный брат защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, Херонимо, был застрелен в аргентинском городе Ла-Плата.
Норм в Аргентине легализовали отстрел скамья. Надо быстрее лоббировать такой закон в Европе
(ответить)
Челси очень хорош, интересно будет на них посмотреть в ЛЧ в следующем сезоне. Главное, чтобы усилились в грядущее ТО. На несколько фрнтов такой короткой обоймой не сыграешь так же успешно
ИМХО, я приобрел бы: Гульфи в центр полузащиты, Антонио из ВХЮ, Мертенса можно цепануть из Наполи, правда ему 30 уже, ну и вместо Диего кого-нибудь (хз кого, другие чемпы не смотрю, не знаю о доступных голеодорах)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий