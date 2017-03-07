"Челси" спокойно справился с "Вест Хэмом"

Сыграв спокойно и уверенно, "Челси" отпраздновал победу на поле "Вест Хэма" со счетом 1:2 и восстановил 10-очковое преимущество над ближайшим преследователем во главе Премьер-Лиги.

В стартовый состав "молотобойцев" после месяца отсутствия с травмой паха вернулся нападающий Энди Кэрролл, заменив дисквалифицированного Мичейла Антонио.



Тренер "синих" Антонио Конте вновь предпочел Цеска Фабрегаса Неманье Матичу, не сделав изменений в старте после победы 3:1 над "Суонси".



В начальной стадии матча хозяева много держали мяч, активно используя превосходство Кэрролла над защитниками "Челси" в физической мощи. Однако оборона гостей действовала надежно и не позволяла соперникам выходить на ударные позиции.



"Синие" играли компактно, и на 25-й минуте эта пружина, наконец, разжалась. Нголо Канте отобрал мяч возле своей штрафной и помчался вперед. Затем француз отпасовал на Эдена Азара, который сыграл в стенку с Педро, на скорости ушел от защитника с голкипером и поразил пустые ворота — 0:1.



Пропустив, "Вест Хэм" вернул себе мяч, но создать по-прежнему ничего не мог — гол Азара оставался единственным в матче попаданием в створ. Следующего момента пришлось ждать до 41-й минуты, когда Диего Косте не удалось замкнуть прострел партнера, удар Виктора Мосеса был заблокирован Аароном Крессуэллом, а с добиванием Педро справился голкипер Даррен Рэндольф.



Для полного контроля над ситуацией "Челси" требовался второй гол, и на 50-й минуте задача была выполнена. Фабрегас подал угловой, мяч перелетел через скопление игроков у ближней штанги и достался Косте, который в касание бедром поразил ворота — 0:2.



В дальнейшем игра протекала достаточно неторопливо. "Молотобойцы" не перестали ходить вперед, но веры в себя и свежести им уже явно не хватало. На 67-й минуте Коста классно развернулся в штрафной и нанес удар в угол ворот, однако Рэндольф невероятным образом спас свою команду.



А когда уже истекала предпоследняя минута компенсированного времени, Мануэль Лансини ударом из пределов штрафной площади установил окончательный счет — 1:2. Впрочем, этот гол уже ничего не изменил.



Несколько пассивная игра "Челси" в начале матча не должна вводить в заблуждение — "синие" чувствовали себя предельно уверенно, предпочтя подождать, пока соперник слегка вымотается. Подопечные Конте атаковали редко, но метко, обеспечив себе железобетонную победу.



"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче