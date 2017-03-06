Венгер: "Только "Арсеналу" решать, когда уйдет Санчес"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что только клуб решит, когда расставаться со своим звездным нападающим Алексисом Санчесом.

На пресс-конференции в понедельник Венгер опроверг информацию о конфликте между 28-летним чилийцем и его одноклубниками, который якобы возник перед проигранным матчем против "Ливерпуля".



Тем не менее, Алексис всем своим видом показывает, что больше не желает оставаться на "Эмирейтс". Так как действующий контракт Санчеса истекает в конце сезона, высока вероятность, что "Арсенал" продаст свою звезду уже грядущим летом.



По словам Венгера, точку в этом вопросе поставит вовсе не игрок, а руководство клуба. Арсен предупредил нападающего, что он не может ставить условия перед "Арсеналом".



"У Алесиса Санчеса остается 15 месяцев по действующему контракту, поэтому решение о том, останется ли он в клубе, целиком и полностью зависит от "Арсенала". Футбол – это история про команду, а не про отдельного игрока", - цитирует Венгера Daily Mail.