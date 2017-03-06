Гвардиола похвалил Сане

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего юного вингера Лероя Сане после серии ярких матчей.

Прошлым летом "горожане" заплатили "Шальке-04" 37 миллионов фунтов за Сане. До Нового года Лерой отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, особо не впечатлив.



Однако 21-летний немец успешно преодолел период адаптации и в последние недели демонстрирует футбол высочайшего уровня, в воскресенье против "Сандерленда" отметившись своим шестым голом в 10 матчах. Гвардиола очень доволен своим подопечным, но призывает быть осторожными с ожиданиями.



"Так всегда бывает, что тренеры по всему миру рассчитывают на отличную игру в исполнении своих игроков, за которых они заплатили большие деньги. Когда все получается, эти приобретения выглядят дешевыми. Если нет, они всегда выглядят дорогими".



"Думаю, Лерой обладает многими качествами, он так быстр и забегает за спины защитникам, как умеют немногие игроки в мире. Но ему лишь 21, и ему еще предстоит проделать большой путь, чтобы стать по-настоящему хорошим игроком".



"Я могу сказать, что вижу в нем многие качества, присущие игроку мирового уровня, потому что я был тренером лучшего игрока в истории. Именно поэтому я считаю, что он может прибавить. Было бы жаль, если он, обладая таким талантом, не реализует весь свой потенциал", — цитирует Гвардиолу The Independent.