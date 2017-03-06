Дринкуотер: "Игроки полностью поддержат назначение Шекспира"

Полузащитник "Лестера" Данни Дринкуотер одобрил идею назначить Крейга Шекспира постоянным тренером команды.

Напомним, Шекспир принял "лис" после увольнения Клаудио Раньери, у которого он трудился ассистентом. Под руководством Крейга чемпионы Премьер-Лиги одержали яркие победы против "Ливерпуля" и "Халла" — обе со счетом 3:1. Со дня на день Шекспир проведет встречу с владельцами клуба, чтобы обсудить свою роль на остаток сезона. Как признается Дринкуотер, Крейг обладает поддержкой игроков, чтобы заступить в должность главного тренера.



"Мы очень хороши в простых вещах. Нет необходимости усложнять это. Крейг упрощает все, что только может, и это очень нам помогает".



"Мы поддержим любого тренера, что будет назначен, но Шекса каждый игрок, вероятно, знает лучше, чем кого-либо еще. Он хорошо подходит для этой работы. Мы знаем его несколько лет, и если он получит эту работу, мы полностью его поддержим", — цитирует Дринкуотера The Guardian.