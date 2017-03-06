FA обвинила Мингса и Ибрагимовича в неподобающем поведении

FA предъявила обвинения защитнику "Борнмута" Тайрону Мингсу и нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу в неподобающем поведении во время субботнего матча своих команд на "Олд Траффорд".

В минувший уикенд "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом (1:1), который не позволил им подняться с шестой позиции в Премьер-Лиге.



Еще в первом тайме этого матча Мингс наступил шипами на лицо лежащему Ибрагимовичу. Спустя несколько мгновений Златан ответил, ударив Тайрона локтем в лицо. Оба инцидента остались без внимания со стороны рефери Кевина Френда.



В послематчевом отчете начальству Френд подтвердил, что проглядел оба инцидента. Таким образом, это дало Ассоциации возможность выдвинуть обвинения на основании изучения видеоповторов, что и произошло.



Теперь у обоих игроков есть время до вечера вторника, чтобы ответить на обвинения. Подобного рода нарушения обычно караются дисквалификацией на три матча, но в случае с Мингсом наказание может быть ужесточено ввиду чрезмерной грубости, о чем дословно говорится в заявлении FA.