FA обвинила Мингса и Ибрагимовича в неподобающем поведении

Тайрон Мингс и Златан Ибрагимович FA предъявила обвинения защитнику "Борнмута" Тайрону Мингсу и нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу в неподобающем поведении во время субботнего матча своих команд на "Олд Траффорд".

В минувший уикенд "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом (1:1), который не позволил им подняться с шестой позиции в Премьер-Лиге.

Еще в первом тайме этого матча Мингс наступил шипами на лицо лежащему Ибрагимовичу. Спустя несколько мгновений Златан ответил, ударив Тайрона локтем в лицо. Оба инцидента остались без внимания со стороны рефери Кевина Френда.

В послематчевом отчете начальству Френд подтвердил, что проглядел оба инцидента. Таким образом, это дало Ассоциации возможность выдвинуть обвинения на основании изучения видеоповторов, что и произошло.

Теперь у обоих игроков есть время до вечера вторника, чтобы ответить на обвинения. Подобного рода нарушения обычно караются дисквалификацией на три матча, но в случае с Мингсом наказание может быть ужесточено ввиду чрезмерной грубости, о чем дословно говорится в заявлении FA.


Метки FA, Борнмут, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Мингс, Премьер-Лига, рефери, Френд

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2017 19:05

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Последние комментарии:




  1. spartan 06.03.2017 20:04 # spartan
    Я все видел.

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  2. j-silver 06.03.2017 20:01 # j-silver
    все правильно, всiх в бан, и моуру матч дисквы, для профилактики

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  3. melwood-lfc 06.03.2017 19:58 # melwood-lfc
    сука ну Бесславные ублюдки я куею какой топыч
    Вальц вообще ван лав

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  4. al-faarabi 06.03.2017 19:54 # al-faarabi
    классно так мингс чуть черепушку ибры не помял

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  5. cap26 06.03.2017 19:53 # cap26
    а вы все видели? что Ибре заехали сверху в ебло) отмудохали и шипами по роже, впечатав металлом кости и деформировав их, расхуярив челюсть и скулы) а после этого не забил пенку) став обоссанным званием "лоха матча" от своих же болел тут на фапле))) Ну а потом не заменяясь обоссал их в ответ, засирая все подряд, облил их всей мочой прямо тут) давно такого зашквара не видал в одном клубе, чтобы срали и ссали в табло прямо друг другу) Фапеееел, унижайте дальше немощей) кажись шлюхи уже спермы наглотались от судейки в перерыве, и можно уже по круговой от всех, не почувствуют и на насилие не накатают! (2)

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  6. chebrec 06.03.2017 19:47 # chebrec
    Во время перерыва на постройку нового стадика королям Лондона обязон надо лч выиграть, чтобы требл был на старом на вэмбли и на новом!

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  7. luckymen 06.03.2017 19:44 # luckymen
    ха, на матч с Челси будут без ибрагнидовича)) изи для пенсов, спасибо борнмуту)

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  8. wmrpkvhzeflbrmo 06.03.2017 19:40 # wmrpkvhzeflbrmo
    Мингс неумышленно наступил, но на 3 матча его надо отстранить.

    Ибрагнидович умышленно, втихоря от судьи ударил Мингса. 4 матча - заслужил. Раньше Коста был грубоватым в Апл, но теперь титул самого гнилого шакала официально перешло Ибрагнидовичу

    ФА, вперед

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  9. dimon70 06.03.2017 19:40 # dimon70
    соглашусь здесь с чинушами из Федерации,что оба заслужили дискву,но защитнику Борнмута должны дать срок больше,ибо он начал первый.

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  10. gusto 06.03.2017 19:39 # gusto
    Я тут подумал...даже если играть в ничью раз в 3 матча, то ггвп, ничья, 2 побебки, ничья...2 победки и т.д.
    В итоге по такому графику 91 очко, это если начать с ничейки сегодня...
    Столько же может набрать только Мс, если выиграет все свои матчи, но так как Челси ещё играть с Мс, то в графике Челси нету проеблв, следовательно для Мс максимум ничья)

    Ладно, если серьезно, то если до игры с Мс...это через 3-4 тура(там матч с уотфордом домашний перенесен) пенсы не потеряют перевес в 8+ очков, то ггвп

    А есть мнение, что Мс до игры с Челси отлетит еще дальше...там у них катка с лфк и арсом...

    Источник: http://fapl.ru/posts/53547/?c=1#c6299112

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  11. gusto 06.03.2017 19:37 # gusto
    Бляяяя.....я так надеялся, что этот пешеход носатый с пенсами сыграет...теперь у мю больше шансов....ска

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  12. spartan 06.03.2017 19:30 # spartan
    сегодня с утра на дороге увидел фуру с плакатом SIX, сразу в щепотиначку и вспомнил Манюнтд, а чуть позже на работе познакомился с девушкой, Викторией, которая просила называть ее ТОРИ) а следом приходил пед с причей как у Златана, кек. Прямо день ореола по Маню
    6 26 49

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  13. pistolero-lfc 06.03.2017 19:20 # pistolero-lfc
    Однозначно усиление для МЮ. Столько моментов теперь некому транжирить. Изи 9 очков для Ю.

    Скринить не надо

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  14. liverpool-95 06.03.2017 19:17 # liverpool-95
    Мю без него играть хуже точно не будет((( а вот Ибра самый самый четкий шпик, мечта у меня хоть один раз играть против него и показать ему на сколько он пед....к таких как земля носят??? Сцука ударил специально и умышленно , Суарес если так поступил бы , ему дали бы минимум 4 ((((

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  15. fc-zenit 06.03.2017 19:14 # fc-zenit
    кстати, Вы в курсе, что ТОП-6 выдумали манки с целью как-нибудь подтвердить свои притязания на АПЛ в этом сезоне? На самом деле никакой ТОП-6 отродясь не было и не будет. ТОП-4 онли, ну максимум "Еврокубковая пятерка", ниже которой остаются только хуесосы.

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  16. chelsealondon 06.03.2017 19:14 # chelsealondon
    Снять очки нахой...

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  17. pencil-ohi 06.03.2017 19:13 # pencil-ohi
    Вот и поглядим что умеет скум в атаке без носатого.

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  18. blackdreamer 06.03.2017 19:12 # blackdreamer
    носатого выпилят на 3 матча
    маур изойдеться на гавно
    бай бай лч

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  19. mafia 06.03.2017 19:08 # mafia
    Мингса простить
    Ибре стакан мочи

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