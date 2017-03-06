FA обвинила Мингса и Ибрагимовича в неподобающем поведении
FA предъявила обвинения защитнику "Борнмута" Тайрону Мингсу и нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу в неподобающем поведении во время субботнего матча своих команд на "Олд Траффорд".
В минувший уикенд "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом (1:1), который не позволил им подняться с шестой позиции в Премьер-Лиге.
Еще в первом тайме этого матча Мингс наступил шипами на лицо лежащему Ибрагимовичу. Спустя несколько мгновений Златан ответил, ударив Тайрона локтем в лицо. Оба инцидента остались без внимания со стороны рефери Кевина Френда.
В послематчевом отчете начальству Френд подтвердил, что проглядел оба инцидента. Таким образом, это дало Ассоциации возможность выдвинуть обвинения на основании изучения видеоповторов, что и произошло.
Теперь у обоих игроков есть время до вечера вторника, чтобы ответить на обвинения. Подобного рода нарушения обычно караются дисквалификацией на три матча, но в случае с Мингсом наказание может быть ужесточено ввиду чрезмерной грубости, о чем дословно говорится в заявлении FA.
06.03.2017 19:05
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Я все видел.
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все правильно, всiх в бан, и моуру матч дисквы, для профилактики
(ответить)
сука ну Бесславные ублюдки я куею какой топыч
Вальц вообще ван лав
(ответить)
классно так мингс чуть черепушку ибры не помял
(ответить)
а вы все видели? что Ибре заехали сверху в ебло) отмудохали и шипами по роже, впечатав металлом кости и деформировав их, расхуярив челюсть и скулы) а после этого не забил пенку) став обоссанным званием "лоха матча" от своих же болел тут на фапле))) Ну а потом не заменяясь обоссал их в ответ, засирая все подряд, облил их всей мочой прямо тут) давно такого зашквара не видал в одном клубе, чтобы срали и ссали в табло прямо друг другу) Фапеееел, унижайте дальше немощей) кажись шлюхи уже спермы наглотались от судейки в перерыве, и можно уже по круговой от всех, не почувствуют и на насилие не накатают! (2)
(ответить)
Во время перерыва на постройку нового стадика королям Лондона обязон надо лч выиграть, чтобы требл был на старом на вэмбли и на новом!
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ха, на матч с Челси будут без ибрагнидовича)) изи для пенсов, спасибо борнмуту)
(ответить)
Мингс неумышленно наступил, но на 3 матча его надо отстранить.
Ибрагнидович умышленно, втихоря от судьи ударил Мингса. 4 матча - заслужил. Раньше Коста был грубоватым в Апл, но теперь титул самого гнилого шакала официально перешло Ибрагнидовичу
ФА, вперед
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соглашусь здесь с чинушами из Федерации,что оба заслужили дискву,но защитнику Борнмута должны дать срок больше,ибо он начал первый.
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Я тут подумал...даже если играть в ничью раз в 3 матча, то ггвп, ничья, 2 побебки, ничья...2 победки и т.д.
В итоге по такому графику 91 очко, это если начать с ничейки сегодня...
Столько же может набрать только Мс, если выиграет все свои матчи, но так как Челси ещё играть с Мс, то в графике Челси нету проеблв, следовательно для Мс максимум ничья)
Ладно, если серьезно, то если до игры с Мс...это через 3-4 тура(там матч с уотфордом домашний перенесен) пенсы не потеряют перевес в 8+ очков, то ггвп
А есть мнение, что Мс до игры с Челси отлетит еще дальше...там у них катка с лфк и арсом...
Источник: http://fapl.ru/posts/53547/?c=1#c6299112
(ответить)
Бляяяя.....я так надеялся, что этот пешеход носатый с пенсами сыграет...теперь у мю больше шансов....ска
(ответить)
сегодня с утра на дороге увидел фуру с плакатом SIX, сразу в щепотиначку и вспомнил Манюнтд, а чуть позже на работе познакомился с девушкой, Викторией, которая просила называть ее ТОРИ) а следом приходил пед с причей как у Златана, кек. Прямо день ореола по Маню
6 26 49
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Однозначно усиление для МЮ. Столько моментов теперь некому транжирить. Изи 9 очков для Ю.
Скринить не надо
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Мю без него играть хуже точно не будет((( а вот Ибра самый самый четкий шпик, мечта у меня хоть один раз играть против него и показать ему на сколько он пед....к таких как земля носят??? Сцука ударил специально и умышленно , Суарес если так поступил бы , ему дали бы минимум 4 ((((
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кстати, Вы в курсе, что ТОП-6 выдумали манки с целью как-нибудь подтвердить свои притязания на АПЛ в этом сезоне? На самом деле никакой ТОП-6 отродясь не было и не будет. ТОП-4 онли, ну максимум "Еврокубковая пятерка", ниже которой остаются только хуесосы.
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Снять очки нахой...
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Вот и поглядим что умеет скум в атаке без носатого.
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носатого выпилят на 3 матча
маур изойдеться на гавно
бай бай лч
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Мингса простить
Ибре стакан мочи
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