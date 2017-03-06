ПСЖ обдумывает покупку Санчеса

ПСЖ рассматривает вариант с приобретением нападающего Алексиса Санчеса, поссорившегося со своими одноклубниками по "Арсеналу".

Напомним, что субботний матч Премьер-Лиги с "Ливерпулем" чилиец начал на скамейке запасных и появился на поле только во втором тайме. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер объяснил это решение "тактическими соображениями".



На следующий день ситуация прояснилась: сразу несколько авторитетных изданий сообщили, что у Санчеса завязался конфликт со своими одноклубниками, а на прошлой неделе нападающий даже покинул тренировку в знак недовольства.



Высока вероятность, что по окончании сезона "Арсенал" предпочтет продать 28-летнего игрока: Алексис по-прежнему отказывается продлевать контракт и всем своим видом показывает, что готов сменить обстановку.



Как сообщает ESPN, продолжить карьеру Санчес может в ПСЖ. Спортивный директор парижан Патрик Клюйверт уже рассматривает варианты усиления состава, среди которых появился и Алексис.



Более того, ПСЖ уже обратился к игроку через посредников, попытавшись узнать, готов ли сам Санчес перебраться в Лигу 1. Если верить источнику, чилиец дал положительный ответ.



Препятствие, которое может помешать трансферу, скрывается лишь за богатым ростером игроков ПСЖ. В случае переезда Санчеса на скамейку запасных придется сесть одной из действующих прим клуба – Эдинсону Кавани, Анхелю Ди Марии, Лукасу Моуре или Юлиану Дракслеру.