ПСЖ обдумывает покупку Санчеса

Алексис Санчес ПСЖ рассматривает вариант с приобретением нападающего Алексиса Санчеса, поссорившегося со своими одноклубниками по "Арсеналу".

Напомним, что субботний матч Премьер-Лиги с "Ливерпулем" чилиец начал на скамейке запасных и появился на поле только во втором тайме. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер объяснил это решение "тактическими соображениями".

На следующий день ситуация прояснилась: сразу несколько авторитетных изданий сообщили, что у Санчеса завязался конфликт со своими одноклубниками, а на прошлой неделе нападающий даже покинул тренировку в знак недовольства.

Высока вероятность, что по окончании сезона "Арсенал" предпочтет продать 28-летнего игрока: Алексис по-прежнему отказывается продлевать контракт и всем своим видом показывает, что готов сменить обстановку.

Как сообщает ESPN, продолжить карьеру Санчес может в ПСЖ. Спортивный директор парижан Патрик Клюйверт уже рассматривает варианты усиления состава, среди которых появился и Алексис.

Более того, ПСЖ уже обратился к игроку через посредников, попытавшись узнать, готов ли сам Санчес перебраться в Лигу 1. Если верить источнику, чилиец дал положительный ответ.

Препятствие, которое может помешать трансферу, скрывается лишь за богатым ростером игроков ПСЖ. В случае переезда Санчеса на скамейку запасных придется сесть одной из действующих прим клуба – Эдинсону Кавани, Анхелю Ди Марии, Лукасу Моуре или Юлиану Дракслеру.



Метки Арсенал, ПСЖ, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 06.03.2017 18:00

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  1. brago 06.03.2017 19:51 # brago
    Санчес в Псж, и Венгер в Псж а там санчеса на лавку посадит.

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  2. didier-11 06.03.2017 18:09 # didier-11
    Лукас там и так баночник.
    А вот Дракслер_Кавани_Ди Мария это железная основа.
    Кто из них сядет , не понятно. Разве что Дракслер в центр опустится

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