Озил пропустит ответный матч с "Баварией"

Полузащитник Месут Озил не поможет "Арсеналу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" во вторник вечером.

Напомним, Озил был сделан одним из главных козлов отпущения после сокрушительного поражения "канониров" в первом матче со счетом 5:1. Агент игрока сборной Германии был вынужден публично заступиться за своего клиента.



Повторное унижение от "Баварии" Озилу не грозит — но и возможности реабилитироваться в глазах своих фанатов плеймейкеру придется подождать. Дело в том, что Месут еще окончательно не оправился после болезни, из-за которой он пропустил субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", хотя к тренировкам уже вернулся.



"Озила не будет в заявке, он провел только одну тренировку. Физически он не готов, чтобы участвовать в матче", — приводит слова тренера "Арсенала" Арсена Венгера Daily Mail.