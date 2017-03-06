Озил пропустит ответный матч с "Баварией"

Месут Озил Полузащитник Месут Озил не поможет "Арсеналу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" во вторник вечером.

Напомним, Озил был сделан одним из главных козлов отпущения после сокрушительного поражения "канониров" в первом матче со счетом 5:1. Агент игрока сборной Германии был вынужден публично заступиться за своего клиента.

Повторное унижение от "Баварии" Озилу не грозит — но и возможности реабилитироваться в глазах своих фанатов плеймейкеру придется подождать. Дело в том, что Месут еще окончательно не оправился после болезни, из-за которой он пропустил субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", хотя к тренировкам уже вернулся.

"Озила не будет в заявке, он провел только одну тренировку. Физически он не готов, чтобы участвовать в матче", — приводит слова тренера "Арсенала" Арсена Венгера Daily Mail.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2017 17:00

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  1. trent 06.03.2017 17:38 # trent
    Да никто и не заметит.

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  2. fc-man-un-1878 06.03.2017 17:38 # fc-man-un-1878
    я бы Арсеналу посоветовал пропустить этот матч

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  3. ugunner4 06.03.2017 17:12 # ugunner4
    думаю, уже мало что может помочь. чудо, разве что

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  4. spartan 06.03.2017 17:01 # spartan
    сережки женские уже носят...пздц клуб

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  5. danny949494 06.03.2017 17:01 # danny949494
    Все уже ясно тут.

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  6. sh1ma 06.03.2017 17:01 # sh1ma
    Ну нормально,че?

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