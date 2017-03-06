Озил пропустит ответный матч с "Баварией"
Полузащитник Месут Озил не поможет "Арсеналу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" во вторник вечером.
Напомним, Озил был сделан одним из главных козлов отпущения после сокрушительного поражения "канониров" в первом матче со счетом 5:1. Агент игрока сборной Германии был вынужден публично заступиться за своего клиента.
Повторное унижение от "Баварии" Озилу не грозит — но и возможности реабилитироваться в глазах своих фанатов плеймейкеру придется подождать. Дело в том, что Месут еще окончательно не оправился после болезни, из-за которой он пропустил субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", хотя к тренировкам уже вернулся.
"Озила не будет в заявке, он провел только одну тренировку. Физически он не готов, чтобы участвовать в матче", — приводит слова тренера "Арсенала" Арсена Венгера Daily Mail.
06.03.2017 17:00
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Последние комментарии:
Да никто и не заметит.
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я бы Арсеналу посоветовал пропустить этот матч
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думаю, уже мало что может помочь. чудо, разве что
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сережки женские уже носят...пздц клуб
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Все уже ясно тут.
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Ну нормально,че?
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