Венгер: "История про Санчеса — совершенная неправда"

Алексис Санчес и Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал "совершенной неправдой" слухи о конфликте нападающего Алексиса Санчеса с партнерами по команде.

Накануне вечером стало известно, что решение Венгера не включать Санчеса в стартовый состав на субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", возможно, было вызвано тем конфликтом, что случился на тренировке "канониров" несколькими днями ранее.

Сообщалось, что 28-летний чилиец ушел к тренировочного поля посреди занятия, а затем повздорил с другими игроками команды в раздевалке. Однако Венгер опровергает подобные домыслы.

"Я не в курсе подобного. Ничего не произошло, совершенно ничего. После матча с "Ливерпулем" я объяснил, что хотел сыграть более прямолинейно. Это единственная причина, почему я так поступил".

"Что касается остального и его настроя... Он целеустремленный игрок, и иногда его поведение бывает чрезмерным, но с подобным сталкивается каждая команда".

"Да, эти истории — совершенная неправда. Но я могу это понять, ведь вам нужно чем-нибудь наполнять газеты, и мы должны уважать это. Когда ты не выигрываешь матчи, это не всегда можно объяснить какими-либо историями, и мы должны смириться с таким положением вещей", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1296

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  1. kiran-gibbs 06.03.2017 16:48 # kiran-gibbs
    А что там было ?

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  2. dimon70 06.03.2017 16:37 # dimon70
    Сеня не Штирлиц-пипеть не научился внаглую.кто ему поверил-ставьте плюсик

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  3. navosha 06.03.2017 16:35 # navosha
    Надеюсь маразматик будет тренером помойки вечно

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  4. skychnie-oboi 06.03.2017 16:33 # skychnie-oboi
    Венгер даже писдетьь не умеет.Какая прямолинейность - Арсенал не Сток Сити чтоб играть как бей-бегишная команда.

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  5. ska-skvo 06.03.2017 16:28 # ska-skvo
    Запизделся ты Сеня

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  6. xah 06.03.2017 16:08 # xah
    Просто храни ЛППользователь получил предупреждение

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