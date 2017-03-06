Венгер: "История про Санчеса — совершенная неправда"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал "совершенной неправдой" слухи о конфликте нападающего Алексиса Санчеса с партнерами по команде.
Накануне вечером стало известно, что решение Венгера не включать Санчеса в стартовый состав на субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", возможно, было вызвано тем конфликтом, что случился на тренировке "канониров" несколькими днями ранее.
Сообщалось, что 28-летний чилиец ушел к тренировочного поля посреди занятия, а затем повздорил с другими игроками команды в раздевалке. Однако Венгер опровергает подобные домыслы.
"Я не в курсе подобного. Ничего не произошло, совершенно ничего. После матча с "Ливерпулем" я объяснил, что хотел сыграть более прямолинейно. Это единственная причина, почему я так поступил".
"Что касается остального и его настроя... Он целеустремленный игрок, и иногда его поведение бывает чрезмерным, но с подобным сталкивается каждая команда".
"Да, эти истории — совершенная неправда. Но я могу это понять, ведь вам нужно чем-нибудь наполнять газеты, и мы должны уважать это. Когда ты не выигрываешь матчи, это не всегда можно объяснить какими-либо историями, и мы должны смириться с таким положением вещей", — цитирует Венгера Sky Sports.
06.03.2017 16:00
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А что там было ?
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Сеня не Штирлиц-пипеть не научился внаглую.кто ему поверил-ставьте плюсик
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Надеюсь маразматик будет тренером помойки вечно
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Венгер даже писдетьь не умеет.Какая прямолинейность - Арсенал не Сток Сити чтоб играть как бей-бегишная команда.
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Запизделся ты Сеня
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Просто храни ЛП
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