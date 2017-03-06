Мэр Лондона разрешил "Челси" построить новый стадион
Мэр Лондона Садик Хан выдал свое разрешение "Челси" на строительство нового 60-тысячного стадиона стоимостью 500 миллионов фунтов.
Напомним, главное бюрократическое препятствие на пути к строительству новой арены "синие" преодолели еще в январе, когда заручились одобрением совета округа Хаммерсмит и Фулхэм.
Разрешение со стороны главы города виделось формальностью, но одновременно очень важной и заключительной формальностью — которая теперь тоже была преодолена, сообщает BBC.
Таким образом, теперь у "Челси" есть все разрешения, чтобы снести "Стэмфорд Бридж" и на его месте построить новый вместительный стадион по проекту швейцарского архитектурного бюро Herzog and de Meuron, которое приложило руку к "Альянц Арене" "Баварии" и к "Птичьему гнезду" в Пекине.
Клуб надеется завершить строительство нового стадиона к сезону 2021/22, а это означает, что на три предшествующих года "синим" нужно будет найти временное пристанище, которым, скорее всего, станет "Уэмбли".
06.03.2017 15:40
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Колизей 2.0
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Будущий лучший стадик в мире.
(ответить)
Коменты канеш веселят
Пока такие клубы как Челси и ТХ идут в ногу со временем строя высокотехнологичные арены
всякие опущенцы обассаные типа маню и лфс продолжают играть на 100+ летних полуразволившехся помойках
(ответить)
Для всех дизайн кажется странноватым, может сделали так чтобы было больше эха, ведь известно, что болельщики синих самые тихие.
(ответить)
Проще на эти деньги купить Вэмбли, а Бридж оставить для молодняка или для женской команды
(ответить)
Норм горит у местных лахеров от Челси.Титулы,лучшие игроки,одна из лучших баз в мире,теперь и стадик будет одним из лучших.Величайший клуб,величайший.
(ответить)
Для убогих, строят вот такие стадики мертвые
(ответить)
ее биотуалет на 60к гавноедов
нахуя клубу без истории стадион ?
вон мю сидит на своей помойке и не выёбываеться
а гавноеды думают преобретут какой то статус
вопрос для глорья щелсей
у кого больше чашек самого престижного турнира ?
у щелсей или ноттингем форест ?
(ответить)
Этой помойке дадут играть на Уэмбли, пздц зашквар
(ответить)
Честно сказать, дизайн ужасный.
(ответить)
сверху еще брезент какой-нибудь натянуть и на цирк похоже. клоунам типо луиса там самое место
(ответить)
Пиздец уродский дизайн.
Аля советский конструктивизм
(ответить)
Стильно. Неповторимый дизайн.
(ответить)
Во время игры между командами "Богемианс 1905" и "Словацко" голкипер хозяев Мартин Берковец попытался выбить мяч и врезался головой в своего защитника, после чего упал без чувств. Однако игрок соперников Франсис Коне не растерялся, чем спас ему жизнь. Оказалось, что у потерявшего создание голкипера запал язык. и тем самым спас ему жизнь.
На следующее утро Берковец, который провел ночь больнице, поблагодарил Коне за спасение.
Удивительно, но для Коне это не первый такой случай, после матча он рассказал об этом сам.
– Такое случалось со мной уже четыре раза – однажды в Таиланде, дважды в Африке. Я всегда проверяю, не запал ли язык у футболистов, – сказал форвард в интервью iSport.cz.
На каждого Златана есть свой Коне.
топчик
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похоже на гигантского паука, который сел посрать
норм
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Норм Великая Россия нам стадик оплатила, считай на халяву
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500 млн фунтов, когда-то выкаченных из рашки)) Ромка ай лав ю))
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Садик Хан - коренной лондонянин.
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новая обоссаннная помойка? без разницы где ссать, что на мосту, что на новой безвкусице
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Блин, три сезона будем как вонючие бомжи без жилья(((
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Дизайн убог как испанский быковедник.
60 тыс по сегодняшним меркам мало. Ах да, это же челси. Их даже 50 едва наберётся.
Но могли бы хотя и туристов из СССР учесть. Они толпами ходят смотреть как на их украденные деньги Ромка покупает Торресов и Матичей.
Угар полнейший
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