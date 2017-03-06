Мэр Лондона разрешил "Челси" построить новый стадион

Мэр Лондона Садик Хан выдал свое разрешение "Челси" на строительство нового 60-тысячного стадиона стоимостью 500 миллионов фунтов.

Напомним, главное бюрократическое препятствие на пути к строительству новой арены "синие" преодолели еще в январе, когда заручились одобрением совета округа Хаммерсмит и Фулхэм.



Разрешение со стороны главы города виделось формальностью, но одновременно очень важной и заключительной формальностью — которая теперь тоже была преодолена, сообщает BBC.



Таким образом, теперь у "Челси" есть все разрешения, чтобы снести "Стэмфорд Бридж" и на его месте построить новый вместительный стадион по проекту швейцарского архитектурного бюро Herzog and de Meuron, которое приложило руку к "Альянц Арене" "Баварии" и к "Птичьему гнезду" в Пекине.



Клуб надеется завершить строительство нового стадиона к сезону 2021/22, а это означает, что на три предшествующих года "синим" нужно будет найти временное пристанище, которым, скорее всего, станет "Уэмбли".