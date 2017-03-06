Мэр Лондона разрешил "Челси" построить новый стадион

Новый Стэмфорд Бридж Мэр Лондона Садик Хан выдал свое разрешение "Челси" на строительство нового 60-тысячного стадиона стоимостью 500 миллионов фунтов.

Напомним, главное бюрократическое препятствие на пути к строительству новой арены "синие" преодолели еще в январе, когда заручились одобрением совета округа Хаммерсмит и Фулхэм.

Разрешение со стороны главы города виделось формальностью, но одновременно очень важной и заключительной формальностью — которая теперь тоже была преодолена, сообщает BBC.

Таким образом, теперь у "Челси" есть все разрешения, чтобы снести "Стэмфорд Бридж" и на его месте построить новый вместительный стадион по проекту швейцарского архитектурного бюро Herzog and de Meuron, которое приложило руку к "Альянц Арене" "Баварии" и к "Птичьему гнезду" в Пекине.

Клуб надеется завершить строительство нового стадиона к сезону 2021/22, а это означает, что на три предшествующих года "синим" нужно будет найти временное пристанище, которым, скорее всего, станет "Уэмбли".


Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2017 15:40

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Последние комментарии:




  1. role-playin 06.03.2017 17:39 # role-playin
    Колизей 2.0
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    Будущий лучший стадик в мире.

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  2. mafia 06.03.2017 17:34 # mafia
    Коменты канеш веселят

    Пока такие клубы как Челси и ТХ идут в ногу со временем строя высокотехнологичные арены
    всякие опущенцы обассаные типа маню и лфс продолжают играть на 100+ летних полуразволившехся помойках

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  3. aliadiere 06.03.2017 17:27 # aliadiere
    Для всех дизайн кажется странноватым, может сделали так чтобы было больше эха, ведь известно, что болельщики синих самые тихие.

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  4. hazarchik 06.03.2017 17:26 # hazarchik
    Проще на эти деньги купить Вэмбли, а Бридж оставить для молодняка или для женской команды

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  5. reeker 06.03.2017 17:24 # reeker
    Норм горит у местных лахеров от Челси.Титулы,лучшие игроки,одна из лучших баз в мире,теперь и стадик будет одним из лучших.Величайший клуб,величайший.

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  6. tulup 06.03.2017 17:22 # tulup
    Для убогих, строят вот такие стадики мертвые

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  7. blackdreamer 06.03.2017 17:22 # blackdreamer
    ее биотуалет на 60к гавноедов
    нахуя клубу без истории стадион ?
    вон мю сидит на своей помойке и не выёбываеться
    а гавноеды думают преобретут какой то статус
    вопрос для глорья щелсей
    у кого больше чашек самого престижного турнира ?
    у щелсей или ноттингем форест ?

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  8. reams 06.03.2017 17:19 # reams
    Этой помойке дадут играть на Уэмбли, пздц зашквар

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  9. aliadiere 06.03.2017 17:17 # aliadiere
    Честно сказать, дизайн ужасный.

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  10. ugunner4 06.03.2017 17:16 # ugunner4
    сверху еще брезент какой-нибудь натянуть и на цирк похоже. клоунам типо луиса там самое место

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  11. cup 06.03.2017 17:14 # cup
    Пиздец уродский дизайн.
    Аля советский конструктивизм

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  12. boavista 06.03.2017 17:11 # boavista
    Стильно. Неповторимый дизайн.

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  13. pistolero-lfc 06.03.2017 17:01 # pistolero-lfc
    Во время игры между командами "Богемианс 1905" и "Словацко" голкипер хозяев Мартин Берковец попытался выбить мяч и врезался головой в своего защитника, после чего упал без чувств. Однако игрок соперников Франсис Коне не растерялся, чем спас ему жизнь. Оказалось, что у потерявшего создание голкипера запал язык. и тем самым спас ему жизнь.
    На следующее утро Берковец, который провел ночь больнице, поблагодарил Коне за спасение.


    Удивительно, но для Коне это не первый такой случай, после матча он рассказал об этом сам.

    – Такое случалось со мной уже четыре раза – однажды в Таиланде, дважды в Африке. Я всегда проверяю, не запал ли язык у футболистов, – сказал форвард в интервью iSport.cz.


    На каждого Златана есть свой Коне.
    топчик

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  14. spartan 06.03.2017 17:00 # spartan
    похоже на гигантского паука, который сел посрать
    норм

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  15. mafia 06.03.2017 16:47 # mafia
    Норм Великая Россия нам стадик оплатила, считай на халяву

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  16. luckymen 06.03.2017 16:41 # luckymen
    500 млн фунтов, когда-то выкаченных из рашки)) Ромка ай лав ю))

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  17. reddevil13 06.03.2017 16:37 # reddevil13
    Садик Хан - коренной лондонянин.

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  18. al-faarabi 06.03.2017 16:37 # al-faarabi
    новая обоссаннная помойка? без разницы где ссать, что на мосту, что на новой безвкусице

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  19. chelsi2005 06.03.2017 16:35 # chelsi2005
    Блин, три сезона будем как вонючие бомжи без жилья(((

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  20. pardew 06.03.2017 16:35 # pardew
    Дизайн убог как испанский быковедник.
    60 тыс по сегодняшним меркам мало. Ах да, это же челси. Их даже 50 едва наберётся.
    Но могли бы хотя и туристов из СССР учесть. Они толпами ходят смотреть как на их украденные деньги Ромка покупает Торресов и Матичей.
    Угар полнейший

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