Лукаку хочет попробовать себя на уровне Лиги Чемпионов

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку заявил, что должен попробовать себя на уровне Лиги Чемпионов, прежде чем его можно будет сравнивать с коллегами по амплуа.

Нападающий "Эвертона" входит в пятерку лучших бомбардиров Премьер-Лиги нынешнего сезона, забив к началу марта уже 17 голов. Накануне Лукаку лишь упрочил свои позиции, отличившись в выездном поединке с "Тоттенхэмом".



Тем не менее, бельгиец уверен, что его еще рано сравнивать по игровым характеристикам с Луисом Суаресом из "Барселоны" и Робертом Левандовски из "Баварии". Для начала Ромелу хочет попробовать себя на уровне Лиги Чемпионов.



"Тяжело проводить какие-либо сравнения в данный момент. У них есть отличная платформа в виде Лиги Чемпионов. Только сыграв в большом турнире, я могу сказать, вхожу ли в категорию лучших игроков на своей позиции".



"Да, я считаю себя одним из лучших нападающих в Премьер-Лиге, но мне нужно убедить публику на европейской сцене. Желательно – в обозримом будущем", - цитирует Лукаку Sky Sports.