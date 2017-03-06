Саутгейт готов вернуть Кэрролла в сборную Англии

Энди Кэрролл Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассматривает вариант с возвращением в национальную команду нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла.

Как известно, свой последний матч за команду "трех львов" Кэрролл провел еще в 2012 году. Вновь попасть на радары сборной Англии Энди помешали многочисленные травмы и расцвет конкурентов вроде Харри Кейна и Джейми Варди.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий, наконец, набрал хорошую форму, забив четыре мяча в четырех последних матчах за "Вест Хэм". Такой результативной игрой Энди привлек внимание тренерского штаба сборной, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что сегодня рулевой англичан Гарет Саутгейт появится на Олимпийском Стадионе, чтобы воочию понаблюдать за действиями Кэрролла в поединке с "Челси". Предыдущий визит наставника "трех львов" на домашнюю арену "Вест Хэма" – в феврале – совпал с мелким повреждение Кэрролла, которое игрок уже залечил.

Добавим, что уже 16 марта Саутгейт назовет список игроков, вызванных для подготовки к товарищескому матчу с Германией. Этот поединок состоится шесть дней спустя.



Метки Вест Хэм, Кэрролл, Саутгейт, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 06.03.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 06.03.2017 14:09 # chebrec
    да какая разница кейн, варди, кэрол с каким напом вылетать из очередного турнира.

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  2. pardew 06.03.2017 14:06 # pardew
    Забьёт сегодня Буратине

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  3. kiran-gibbs 06.03.2017 14:05 # kiran-gibbs
    старый же

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  4. hammersmith 06.03.2017 14:03 # hammersmith
    новый Ибрагивоик

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  5. ruslan19930611 06.03.2017 14:01 # ruslan19930611
    Надеюсь сегодня этот столб не сыграет

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