Саутгейт готов вернуть Кэрролла в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассматривает вариант с возвращением в национальную команду нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла.

Как известно, свой последний матч за команду "трех львов" Кэрролл провел еще в 2012 году. Вновь попасть на радары сборной Англии Энди помешали многочисленные травмы и расцвет конкурентов вроде Харри Кейна и Джейми Варди.



В нынешнем сезоне 28-летний нападающий, наконец, набрал хорошую форму, забив четыре мяча в четырех последних матчах за "Вест Хэм". Такой результативной игрой Энди привлек внимание тренерского штаба сборной, сообщает Daily Mail.



Ожидается, что сегодня рулевой англичан Гарет Саутгейт появится на Олимпийском Стадионе, чтобы воочию понаблюдать за действиями Кэрролла в поединке с "Челси". Предыдущий визит наставника "трех львов" на домашнюю арену "Вест Хэма" – в феврале – совпал с мелким повреждение Кэрролла, которое игрок уже залечил.



Добавим, что уже 16 марта Саутгейт назовет список игроков, вызванных для подготовки к товарищескому матчу с Германией. Этот поединок состоится шесть дней спустя.